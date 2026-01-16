Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απένειμε χάρη στην πρώην κυβερνήτρια του Πουέρτο Ρίκο Γουάντα Βάσκες Γκαρσέντ, στην οποία οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν ασκήσει δίωξη για διαφθορά, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.
«Όλη η υπόθεση είναι ένα παράδειγμα πολιτικής δίωξης» είπε για τη Βάσκες ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Η πρώην κυβερνήτρια συνελήφθη τον Αύγουστο του 2022 με την κατηγορία της δωροληψίας στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας της, το 2020.
Ο Τραμπ απένειμε χάρη και στους συγκατηγορούμενους της Βάσκες, τον Χούλιο Μαρτίν Ερέρα Βελουτίνι και τον Μαρκ Ροσίνι, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει απονείμει δεκάδες χάρες αφού επέστρεψε πέρσι στον Λευκό Οίκο – οι περισσότερες σε πολιτικούς συμμάχους του και σε οικονομικούς εγκληματίες.
