Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ υπέγραψε χθες, Δευτέρα, νομοσχέδιο που ζητεί από τις σχολικές αρχές να υιοθετήσουν κανόνες για τον περιορισμό ή την απαγόρευση χρήσης smartphones στα σχολεία, εν μέσω προειδοποιήσεων ότι η υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων από τους εφήβους αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ψυχικών ασθενειών και εμποδίζει τη μάθηση.

Δεκατρείς άλλες πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής φέτος απαγορεύσει ή περιορίσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, σύμφωνα με το Education Week. Την αρχή έκανε η Φλόριντα το 2023, όταν απαγόρευσε τη χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στις τάξεις.

Στην Καλιφόρνια, όπου σχεδόν 5,9 εκατ. μαθητές φοιτούν σε δημόσια σχολεία, οι πολιτειακές αρχές ακολούθησαν το παράδειγμα της κομητείας του Λος Άντζελες, η οποία απαγόρευσε τον Ιούνιο στους 429.000 μαθητές της να χρησιμοποιούν smpartphones στο σχολείο.

Τον ίδιο μήνα, ο αρχίατρος των ΗΠΑ Βίβεκ Μούρθι ζήτησε να τοποθετηθεί προειδοποιητική ετικέτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει στα πακέτα των τσιγάρων, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι πλατφόρμες αυτές συνδέονται με την εμφάνιση σοβαρών ψυχικών βλαβών στους εφήβους.

Ο Μούρθι επικαλέστηκε έρευνα της ιατρικής επιθεώρησης JAMA, η οποία έδειξε ότι οι έφηβοι που περνούν περισσότερες από τρεις ώρες ημερησίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ψυχικών ασθενειών. Αναφέρθηκε επίσης σε δημοσκόπηση της Gallup, σύμφωνα με την οποία ο μέσος έφηβος περνά 4,8 ώρες ημερησίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το νομοσχέδιο της Καλιφόρνια, που υιοθετήθηκε με 76 ψήφους υπέρ και καμία κατά από την τοπική Βουλή και με 38 ψήφους υπέρ και μία κατά από την τοπική Γερουσία, απαιτεί από τα σχολικά συμβούλια και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες να υιοθετήσουν ρυθμιστικό πλαίσιο για τον περιορισμό ή την απαγόρευση χρήσης smartphones στα σχολεία από τους μαθητές, ως την 1η Ιουλίου 2026. Οι ρυθμιστικοί αυτοί κανόνες θα ενημερώνονται κάθε πέντε χρόνια.

«Γνωρίζουμε ότι η υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων προκαλεί άγχος, κατάθλιψη και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά έχουμε τη δύναμη να παρέμβουμε. Ο νέος νόμος θα βοηθήσει τους μαθητές να επικεντρωθούν στην εκπαίδευση τους, στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και στον κόσμο που βρίσκεται μπροστά τους και όχι στις οθόνες, όταν βρίσκονται στο σχολείο», εξήγησε ο Νιούσομ σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

