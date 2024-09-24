Λογαριασμός
Κόκκινος συναγερμός στο Μεξικό λόγω τυφώνα Τζον κατηγορίας 3: «Μη πλησιάζετε σε παράθυρα»

«Προστατευτείτε και μην ξεχνάτε πως το σημαντικότερο είναι η ανθρώπινη ζωή· τα υλικά αγαθά ξαναγίνονται», ανέφερε μέσω X ο Μεξικανός απερχόμενος πρόεδρος

Hurricane John

Ο τυφώνας Τζον έφθασε το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) πάνω από τη γη στο νοτιοδυτικό Μεξικό, αφού ενισχύθηκε στην κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, φέροντας ανέμους ταχύτητας ως και 195 χιλιομέτρων ανά ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC).

Ο Τζον έφθασε πάνω από τη γη κοντά στην πόλη Μαρκέλια, στην πολιτεία Γκερέρο, στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό, διευκρίνισε το NHC.

Αναμενόταν να «εξασθενίσει γρήγορα» όταν φθάσει σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο στο νότιο Μεξικό, κατά την αμερικανική υπηρεσία.

Η μεξικανική εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, απαιτώντας ο πληθυσμός στις περιοχές από όπου προβλέπεται πως θα περάσει το φαινόμενο να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και να μην πλησιάζουν σε παράθυρα.

«Προστατευτείτε και μην ξεχνάτε πως το σημαντικότερο είναι η ανθρώπινη ζωή· τα υλικά αγαθά ξαναγίνονται», ανέφερε μέσω X ο μεξικανός απερχόμενος πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην πολιτεία Γκερέρο, η οποία είχε χτυπηθεί την 25η Οκτωβρίου 2023 από τον τυφώνα κατηγορίας 5 Ότις, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Ακαπούλκο, δημοφιλή τουριστικό προορισμό, αφήνοντας πίσω από 40 νεκρούς και περίπου πενήντα αγνοούμενους.

Ενώ κατατασσόταν την κατηγορία 2, ο Τζον ενισχύθηκε στην κατηγορία 3, όπως αναμενόταν, λίγο προτού φθάσει πάνω από το έδαφος.

Στην άλλη άκρη της χώρας, λουτροπόλεις της Καραϊβικής, η Κανκούν και η Τουλούμ, θα δοκιμαστούν εντός της ημέρας από τροπική καταιγίδα, προβλέπει το NHC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

