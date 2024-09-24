Η αστυνομία της Ισπανίας προχώρησε σε συλλήψεις πέντε ατόμων, οι οποίοι προσποιούμενοι τον Χολιγουντιανό αστέρα Μπραντ Πιτ στο διαδίκτυο, εξαπάτησαν δύο γυναίκες και τους απέσπασαν το ποσό των 325.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες ήρθαν σε επαφή με τις γυναίκες σε μια διαδικτυακή σελίδα για τους θαυμαστές του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού και τις έκαναν να πιστέψουν ότι «είχαν συναισθηματική σχέση μαζί του», ανέφερε η ισπανική αστυνομία Guardia Civil σε ανακοίνωσή της.

Προσποιούμενοι τον Πιτ, τα μέλη της συμμορίας φέρονται στη συνέχεια να ενθάρρυναν τις γυναίκες να επενδύσουν σε διάφορα έργα που δεν υπήρχαν.

Η μία γυναίκα, από τη νότια περιοχή της Ανδαλουσίας, εξαπατήθηκε κατά 175.000 ευρώ, ενώ η άλλη, από τη βόρεια Χώρα των Βάσκων, έχασε 150.000 ευρώ.

«Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου, για να συλλάβουν τα θύματα, είχαν μελετήσει τα κοινωνικά τους δίκτυα και είχαν αναλύσει το ψυχολογικό τους προφίλ ανακαλύπτοντας ότι πρόκειται για δύο ευάλωτους ανθρώπους χωρίς στοργή και σε κατάσταση κατάθλιψης», ανέφερε η αστυνομία.

«Χρησιμοποίησαν επίσης πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να επικοινωνήσουν με τις δύο γυναίκες οι οποίες έφτασαν σε σημείο να πιστεύουν ότι συνομιλούσαν μέσω WhatsApp με τον ίδιο τον Πιτ, ο οποίος τους υποσχόταν ρομαντική σχέση και ένα κοινό μέλλον».

Η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα στη νότια περιοχή της Ανδαλουσίας, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της σπείρας. Πραγματοποίησε έφοδο σε πέντε σπίτια, κατάσχεσε αρκετά κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες, δύο υπολογιστές και ένα ημερολόγιο «στο οποίο ήταν καταγεγραμμένες οι φράσεις που χρησιμοποιούσαν οι απατεώνες για να εξαπατήσουν τα θύματά τους».

Σύμφωνα με τον Guardian, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν το ποσό των 85.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

