Άνδρας στη Νότια Κορέα ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη φίλη του και την έθαψε σε τσιμέντο στο μπαλκόνι του, 16 χρόνια αφότου αναφέρθηκε ως εξαφανισμένη.

Όπως μεταδίδει το BBC news, ο άνδρας, που είναι σήμερα γύρω στα 50, είπε στην αστυνομία ότι χτύπησε τη γυναίκα με αμβλύ αντικείμενο κατά τη διάρκεια λογομαχίας στο διαμέρισμά του στη νότια πόλη Geoje. Στη συνέχεια τοποθέτησε το πτώμα της σε βαλίτσα, την οποία έθαψε κάτω από τούβλα και τσιμέντο στο μπαλκόνι του.

Παρέμεινε εκεί μέχρι τον περασμένο μήνα, όταν ένας εργάτης το ανακάλυψε στη διάρκεια εργασιών, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το πτώμα - το οποίο είχε εν μέρει διατηρηθεί μέσα τη βαλίτσα - αναγνωρίστηκε ότι ήταν της αγνοούμενης γυναίκας μέσω ανάλυσης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η νεκροψία αποκάλυψε ότι πέθανε από αμβλύ τραύμα στο κεφάλι.

Ο άνδρας δεν ζούσε στο διαμέρισμα όταν ανακαλύφθηκε η σορός αλλά βρέθηκε γρήγορα και συνελήφθη.

Είπε στην αστυνομία ότι έμενε με τη γυναίκα για περίπου 5 χρόνια, πριν από καυγά τον Οκτώβριο του 2008 κατά τη διάρκεια του οποίου τη χτύπησε με αμβλύ αντικείμενο.

Στη συνέχεια έθαψε τη βαλίτσα που είχε τοποθετήσει το σώμα της, κάτω από τούβλα και τσιμέντο σε ένα μικρό μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, το οποίο ήταν προσβάσιμο μόνο από ένα από τα υπνοδωμάτια.

Η αστυνομία λέει ότι συνέχισε να μένει στο διαμέρισμα για άλλα οκτώ χρόνια, προτού συλληφθεί για ναρκωτικά το 2016.

Έκτοτε, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος το είχε αφήσει άδειο, χρησιμοποιώντας το ως αποθηκευτικό χώρο.

Η γυναίκα -η οποία ήταν στα 30 της τότε- δεν αναφέρθηκε ως αγνοούμενη από την οικογένειά της παρά μόνο τρία χρόνια μετά τον θάνατό της, ανέφεραν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν χάσει επαφή με την κόρη τους και - όταν ήρθαν να την αναζητήσουν στο Geoje - τους είπαν ότι χώρισε με τον άνδρα και έφυγε από την πόλη.

Μόνο φέτος, όταν ο ιδιοκτήτης του κτιρίου έκανε κάποιες εργασίες στεγανοποίησης, λύθηκε το μυστήριο.

Η αστυνομία λέει ότι συνεχίζει τις έρευνές της και αναμένεται να απαγγείλει στον άνδρα κατηγορίες για φόνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.