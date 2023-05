Κινηματογραφική σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν, Ιμράν Χαν - Βίντεο

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν συνελήφθη σήμερα από τον στρατό, ανακοίνωσε συνεργάτης του.

Ο Χαν συνελήφθη όταν μετέβη σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ, όπου θα εκδικαζόταν υπόθεση διαφθοράς, στην οποία ήταν κατηγορούμενος, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, λίγη ώρα αφού ο Πακιστανός πρώην πρωθυπουργός εισήλθε στο κτίριο του Ανώτερου Δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ τον ακολούθησαν μέλη παραστρατιωτικών ομάδων και στρατιωτικά οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

