Με sex bots οι κινεζικές αρχές προσπαθούν να «εξαφανίσουν» τις πρωτοφανείς διαδηλώσεις

Κατακλυσμένοι με υλικό πορνογραφίας, spam και άλλες ασυναρτησίες βρέθηκαν πολλοί χρήστες του Twitter που αναζητούσαν πληροφορίες σχετικά με τις διαδηλώσεις στην Κίνα.

Σύμφωνα με το CNN, ειδικοί εκφράζουν την πεποίθηση πως πρόκειται για σκόπιμη προσπάθεια της κινεζικής κυβέρνησης ή των συμμάχων της να αποσπάσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας από τις εικόνες των πρωτοφανών επεισοδίων.

Chinese bots flood Twitter with explicit porn to drown out news of lockdown protests. #ChinaProtests #China pic.twitter.com/eSEhUDaTnD