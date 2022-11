Ο Λευκός Οίκος «παρακολουθεί στενά» το Twitter του Ίλον Μασκ για παραπληροφόρηση

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παρακολουθεί την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitter υπό τη διοίκηση του νέου εκτελεστικού διευθυντή Ίλον Μασκ για το ενδεχόμενο παραπληροφόρησης.

“Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα το παρακολουθούμε”, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν Πιερ, όταν ερωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο εξέλιξης του Twitter σε ένα όχημα παραπληροφόρησης.

Η Ζαν-Πιερ δήλωσε ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν την ευθύνη “να διασφαλίσουν όταν πρόκειται για παραπληροφόρηση, όταν πρόκειται για το μίσος που βλέπουμε, ότι... αναλαμβάνουν δράση και ότι θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν δράση”.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει αποκαταστήσει έναν αριθμό λογαριασμών στο Twitter που είχαν προηγουμένως απενεργοποιηθεί, ανέφερε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο ο αριθμός της εγγραφής νέων χρηστών “ήταν υψηλότερος όλων των εποχών”. Ωστόσο, υπήρξε μία μαζική έξοδος διαφημιστών σχετικά με ανησυχίες για την επιβεβαίωση στοιχείων και για τη ρητορική μίσους που ο Μασκ καταλογίζει σε ομάδες ακτιβιστών που ασκούν πιέσεις στις εταιρίες που διαφημίζονται στο Twitter.

“Όλοι το παρακολουθούμε στενά αυτό”, δήλωσε η Ζαν Πιερ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. “Οι εταιρίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν μία ευθύνη να προλαμβάνουν τις πλατφόρμες τους από ενδεχόμενη χρήση τους από χρήστες που επιδιώκουν να προκαλέσουν βία, ειδικότερα τη βία που έχει ως στόχο συγκεκριμένες κοινότητες”.

"Αυτή είναι μια μάχη για το μέλλον του πολιτισμού. Εάν η ελευθερία του λόγου χαθεί ακόμη και στην Αμερική, η τυραννία είναι το μόνο που βρίσκεται μπροστά μας" σχολίασε ο μεγιστάνας στο Twitter, χωρίς πάντως να κατονομάζει το Λευκό Οίκο.

This is a battle for the future of civilization. If free speech is lost even in America, tyranny is all that lies ahead.