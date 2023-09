Υπό περιορισμό ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής και πρόεδρος της Evergrande Χούι Κα Γιαν Κόσμος 16:25, 27.09.2023 linkedin

Δεν είναι σαφές γιατί ο Χούι βρίσκεται υπό «οικιακή επιτήρηση» - Η Evergrande είναι ο πιο χρεωμένος κατασκευαστής ακινήτων στον κόσμο, με συνολικές υποχρεώσεις άνω των 300 δισ. δολαρίων