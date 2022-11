Κίνα: Γιατί το λευκό χαρτί έγινε το σύμβολο διαμαρτυρίας των διαδηλωτών

Ένα ταπεινό κομμάτι λευκό χαρτί είναι το σύμβολο διαμαρτυρίας εκατοντάδων διαδηλωτών που εναντιώνονται στην πολιτική «μηδενικής ανοχής» που εφαρμόζει το Πεκίνο.

Στη Σανγκάη δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής κρατώντας ένα λευκό φύλλο χαρτιού. Ομοίως, στο Πεκίνο, όπου διαδηλωτές κρατούσαν λευκά κομμάτια χαρτιού σε μια διαδήλωση στο διάσημο Πανεπιστήμιο Tsinghua.

Και σε ένα άλλο εντυπωσιακό βίντεο μια νεαρή γυναίκα φαίνεται να περπατά στους δρόμους της Wuzhen -μιας πόλης στην ανατολική επαρχία Zhejiang- με αλυσίδες γύρω από τους καρπούς της και κολλητική ταινία στο στόμα της. Στα χέρια της κρατούσε ένα λευκό χαρτί.

Η τάση έχει τις ρίζες της στις διαδηλώσεις του 2020 στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι ντόπιοι κρατούσαν λευκά κομμάτια χαρτιού για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στους δρακόντεους νέους νόμους για την εθνική ασφάλεια της πόλης.

Κάποιοι υποστήριξαν ότι η χειρονομία δεν είναι μόνο μια κίνηση που μαρτυρά την προσπάθεια φίμωσης όσων διαφωνούν με τις κινεζικές αρχές αλλά και μια πρόκληση σαν να λένε: «θα με συλλάβετε επειδή κρατάω μια ταμπέλα που δεν λέει τίποτα;»».

«Σίγουρα, τα χαρτιά δεν γράφουν τίποτα όμως ξέρουμε τι υπάρχει εκεί», δήλωσε στο BBC μια διαδηλώτρια στη Σαγκάη.

Ο 26χρονος Τζόνι, που διαδηλώνει στο Πεκίνο, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το λευκό χαρτί ήρθε για να «εκπροσωπήσει όλα όσα θέλουμε να πούμε αλλά δεν μπορούμε να πούμε».

Ο Κέρι Άλεν, αναλυτής μέσων ενημέρωσης του BBC στην Κίνα, παρατήρησε ότι οι κινέζοι αξιωματούχοι λογοκρισίας έχουν υπερβάλει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της χώρας.

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία παραγωγής χαρτιού Shanghai M&G Stationary αναγκάστηκε να διαψεύσει τις φήμες ότι είχε αφαιρέσει όλα τα χαρτιά Α4 από τα ράφια για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι αξιωματούχοι της M&G δήλωσαν ότι η παραγωγή και η λειτουργία της ήταν φυσιολογική και ότι είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία για ένα πλαστό έγγραφο που κυκλοφορούσε στο Διαδίκτυο, το οποίο από εκεί ξεκίνησε η φήμη για την εταιρεία.

People in Beijing marching on the third ring road… singing… and holding up empty white papers…



The empty white paper symbolizes their protest against censorship in China. 🔥🔥🔥



🔊sound ...🧐#China #ChinaProtests pic.twitter.com/Rwg24s9Nul