Η Μόσχα ανέβαλε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Η Ρωσία ανέβαλε μονομερώς τις συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό με τις ΗΠΑ οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη την αμερικανική πρεσβεία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον στο Κάιρο δεν θα πραγματοποιηθούν πλέον αυτή την εβδομάδα.

The Russian MFA confirmed the info about the BCC to Kommersant: "The session of the Bilateral Consultative Commission on the Russian–American START Treaty, previously scheduled in Cairo (Nov 29 - Dec 6), will not take place on these dates. The event is postponed to a later date".