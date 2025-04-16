Κίνα: Το ΑΕΠ αυξήθηκε 5,4% το 1ο τρίμηνο, ταχύτερα του προβλεπόμενου

Αντέχει (ακόμα) ο ασιατικός «Δράκος». Η στατιστική υπηρεσία της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι η οικονομία του ασιατικού γίγαντα κατέγραψε ανάπτυξη 5,4% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο, επίδοση υψηλότερη της προβλεπόμενης, παρά τον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ, και παρότι η κατανάλωση χαρακτηρίζεται άτονη.

«Κατά τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις», το κινεζικό ΑΕΠ «το πρώτο τρίμηνο έφτασε τα 31,87 τρισεκατομμύρια γιούαν», δηλαδή «αυξήθηκε κατά 5,4% σε ετήσιο ρυθμό σε σταθερές τιμές», ανέφερε η κινεζική στατιστική υπηρεσία.

Πάντως, το 2025, η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με υποτονικό ρυθμό 4,5% σε ετήσια βάση, έδειξε η δημοσκόπηση του Reuters σε αναλυτές, επιβραδύνοντας από τον ρυθμό 5,0 πέρυσι και υπολειπόμενη από τον επίσημο στόχο του 5,0%. Πολλοί αναλυτές μείωσαν δραστικά τις προβλέψεις τους για το ΑΕΠ το τρέχον έτος.

Σε τριμηνιαία βάση, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,2% το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας επιβράδυνση από 1,6% τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο.

Οι λιανικές πωλήσεις, βασικός δείκτης κατανάλωσης, αυξήθηκαν κατά 5,9% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, μετά από άνοδο 4,0% τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ενώ η αύξηση της εργοστασιακής παραγωγής επιταχύνθηκε στο 7,7% από 5,9% τους πρώτους δύο μήνες. Και τα δύο ποσοστά ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η άνοδος των λιανικών πωλήσεων οφείλεται στις πωλήσεις οικιακών ηλεκτρονικών ειδών και επίπλων, με τη βοήθεια του κυβερνητικού συστήματος εμπορίας καταναλωτικών αγαθών.

Ωστόσο, η ύφεση των ακινήτων παρέμεινε τροχοπέδη για τη συνολική ανάπτυξη της Κίνας.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν κατά 9,9% σε ετήσια βάση τους πρώτους τρεις μήνες, επεκτείνοντας την πτώση 9,8% τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο.

Οι προοπτικές αναμένεται να μειωθούν, καθώς το σοκ των δασμών της Ουάσιγκτον πλήττει τον κρίσιμο “κινητήρα” των εξαγωγών, σωρεύοντας πιέσεις στους Κινέζους ηγέτες καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε ισορροπία και να αποτρέψουν μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα σε εντυπωσιακά επίπεδα, ωθώντας το Πεκίνο να επιβάλει αντίποινα στις αμερικανικές εισαγωγές σε έναν εντεινόμενο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου που οι αγορές φοβούνται ότι θα οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση.



