Κίνα: Παγώνει τις παραδόσεις αμερικανικών Boeing στις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες

Κλιμακώνεται ο σινοαμερικανικός εμπορικός πόλεμος. Η Κίνα έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μην δεχθούν άλλες παραδόσεις αεροσκαφών Boeing, ανέφερε την Τρίτη το Bloomberg News, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Πεκίνο ζήτησε επίσης από τους κινεζικούς αερομεταφορείς να σταματήσουν οποιεσδήποτε αγορές εξοπλισμού και εξαρτημάτων που σχετίζονται με αεροσκάφη από αμερικανικές εταιρείες, είπαν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν.

Πρόκειται για το νέο επεισόδιο στον εμπορικό πόλεμο που κήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με δασμούς έως και 145% σε κινεζικά προϊόντα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Πρόκειται για νέο ισχυρό πλήγμα στην αμερικανική εταιρεία, που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σωρεία προκλήσεων στο παρελθόν, όπως σοβαρές κακοτεχνίες σε σκάφη της. Η εταιρεία ανακοίνωσε για το 2024 ζημιές ύψους 11,83 δισ. δολ., τις μεγαλύτερες από το 2020. Από το 2019 και μετά τα δυο πολύνεκρα δυστυχήματα με τα νέα (τότε) Max αεροσκάφη, όπου έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι, η Boeing έχει καταγράψει συνολικές ζημιές άνω των 35 δισ. δολαρίων.

"Δίνουμε το χέρι αντί να ρίχνουμε γροθιές"

Νέο μήνυμα έστειλε νωρίτερα το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον, στον απόηχο των δασμών του πρόεδρου Τραμπ.

«Αντιμετωπίζοντας την εξωτερική αβεβαιότητα, η Κίνα θα παραμείνει δεσμευμένη στο να δίνει το χέρι, αντί να γρονθοκοπά» αναφέρει χαρακτηριστικά το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι τα κινεζικής κατασκευής smartphone και άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα εξαιρεθούν από τους δασμούς - προσθέτοντας ότι απλώς μετακινούνται σε διαφορετικό «κουβά» φόρων.

Η Κίνα έχει καλέσει τον Τραμπ να «ακυρώσει πλήρως» το καθεστώς των δασμών και «να επιστρέψει στον σωστό δρόμο του αμοιβαίου σεβασμού». Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι τα προϊόντα θα υπόκεινται σε «δασμό ημιαγωγών».

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε ότι ο νέος φόρος θα είναι επιπρόσθετος σε μια σειρά παγκόσμιων δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα και στη συνέχεια ανέστειλαν για μια περίοδο 90 ημερών.

«Χρειαζόμαστε τα φάρμακά μας και χρειαζόμαστε ημιαγωγούς και οι ηλεκτρονικές μας συσκευές να κατασκευάζονται στην Αμερική», πρόσθεσε.

Η Κίνα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι εξαπέλυσαν «προηγμένες» κυβερνοεπιθέσεις, κατονομάζοντας φερόμενους πράκτορες της NSA (Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας).

Σύμφωνα με το κινεζικό ΥΠΕΞ, το «Πεκίνο θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατέψει την κυβερνοασφάλειά της».

