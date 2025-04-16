Κίνα: Οι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ ασκούν «πίεση» στην οικονομία

Οι υπέρογκοι τελωνειακοί δασμοί που έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκούν πίεση στην οικονομία, πάνω απ’ όλα στο εξωτερικό εμπόριο της Κίνας, αναγνώρισε σήμερα κινέζος αξιωματούχος.

«Το τρέχον διάστημα, η επιβολή υψηλών τελωνειακών δασμών από τις ΗΠΑ ασκούν κάποια πίεση στο εξωτερικό εμπόριο και στην οικονομία της χώρας μας», συνόψισε ο Σενγκ Λαϊγιούν, αναπληρωτής επίτροπος της κινεζικής εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

