Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την εμπορική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 155,83 μονάδων (–0,38%), στις 40.368,96 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 8,32 μονάδων (–0,05%), στις 16.823,17 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 9,34 μονάδων (–0,17%), στις 5.396,63 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

