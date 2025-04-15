Oι ΗΠΑ παραμένουν ένα «ασφαλές καταφύγιο» λόγω της ευημερίας, του κράτους δικαίου και της οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος αλλά η οικονομική υπεροχή των ΗΠΑ μπορεί να απειληθεί από την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αναμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο, προειδοποίησε ο Τζέιμι Ντάιμον, επικεφαλής της JPMorgan Chase.

«Η αβεβαιότητα αυτή το θέτει υπό αμφισβήτηση. Οπότε θα διαβάζετε συνέχεια για αυτό μέχρι αυτοί οι δασμοί και οι εμπορικοί πόλεμοι να κατασταλάξουν και να βγουν από τη μέση ώστε ο κόσμος να μπορεί να πει ξανά μπορώ να βασιστώ στην Αμερική», τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.