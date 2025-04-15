«Καμπανάκι» κολοσσών του φαρμακευτικού κλάδου στην ΕΕ

Οι πρόεδροι περίπου 30 μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών απέστειλαν προειδοποιητική επιστολή στις Βρυξέλλες, ζητώντας ορισμένες προϋποθέσεις για να αποτραπεί η "έξοδος" των επενδυτών του κλάδου προς τις ΗΠΑ σε ένα κλίμα εμπορικού πολέμου.

Σε επιστολή που απηύθυναν τη 11η Απριλίου στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι επικεφαλής 32 φαρμακευτικών εταιριών, μεγάλων και μεσαίου μεγέθους, υπόσχονται να "αυξήσουν" το μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς -- που αντιπροσωπεύει σήμερα το 22,7% στις παγκόσμιες πωλήσεις -- υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν "τολμηρά μέτρα".

Χωρίς αυτά, "σε τρεις μήνες από σήμερα, προγραμματισμένες επενδύσεις 16,5 δισεκ. ευρώ θα μπορούσαν να μεταφερθούν εκτός Ευρώπης", προειδοποιούν οι πρόεδροι των Novo Nordisk, Pfizer, Eli Lilly, Roche, Sanofi, Merck, GSK και Servier στην επιστολή αυτή που δημοσιοποίησαν αρκετά μέσα ενημέρωσης και η οποία περιήλθε σήμερα σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι εταιρίες ζητούν μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά "που προσελκύει, αξιολογεί ορθά και ανταμείβει την καινοτομία", εκτιμώντας ότι "η συνέχιση των εμπορικών εντάσεων θα επιταχύνει περαιτέρω τη μείωση των επενδύσεων στην Έρευνα και Ανάπτυξη και την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση".

Όπως δηλώνουν, αυτό πρέπει να γίνει με αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής των φαρμάκων στην Ευρώπη, η οποία είναι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου.

Πρέπει "να συντομεύσει η διαδικασία για τις κλινικές δοκιμές που διεξάγονται σε αρκετές χώρες" και να αυξηθούν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκριση καινοτόμων θεραπειών, σύμφωνα με τους υπογράφοντες.

Ζητούν επίσης από τις Βρυξέλλες να "αναστείλουν και να επανεξετάσουν την εφαρμογή" της οδηγίας που αποσκοπεί στη βελτίωση της επεξεργασίας των λυμάτων πριν από την απόρριψή τους στο περιβάλλον, "προκειμένου να αποτραπούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις" για τον τομέα.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα απαλλάσσονται επί του παρόντος από τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε η Ουάσινγκτον. Ωστόσο, αρκετοί φαρμακευτικοί όμιλοι ανακοίνωσαν πρόσφατα επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες: 27 δισεκατομμύρια δολάρια από την Eli Lilly, 55 δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη 4ετία από την Johnson & Johnson. Η Merck εγκαινίασε εργοστάσιο παραγωγής εμβολίων στη Βόρεια Καρολίνα, ένα έργο ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο ελβετικός φαρμακευτικός κολοσσός Novartis ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα επενδύσει 23 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες για πέντε χρόνια ώστε να παράγει εκεί τα βασικά φάρμακα που προορίζονται για Αμερικανούς ασθενείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.