Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο Ζαμίρ συνοδευόταν από άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ζαμίρ συναντήθηκε με αξιωματούχους των ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, αναφέρει το Kan.

Οι IDF δεν έχουν σχολιάσει το δημοσίευμα έως στιγμής.

Η είδηση ακολουθεί τη δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τετάρτη ότι επισκέφθηκε επίσης τα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν - προκαλώντας διάψευση από τα ΗΑΕ, αλλά οργή στην Τεχεράνη.

Αναφέρθηκε επίσης ότι οι επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ και της Μοσάντ επισκέφθηκαν το έθνος του Κόλπου κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν προηγούμενες αναφορές ότι το Ισραήλ είχε επίσης στείλει μια συστοιχία Iron Dome στα ΗΑΕ, μαζί με στρατιώτες για να τον χειρισμό της.

Οι πληροφορίες που είδαν την Παρασκευή το φως της δημοσιότητας αναμένεται να προκαλέσουν νέο ξέσπασμα της Τεχεράνης.

Αυτές οι αναφορές, αν επιβεβαιωθούν, υπογραμμίζουν μια ιστορική στροφή στις ισορροπίες της Μέσης Ανατολής, μετατρέποντας τις Συμφωνίες του Αβραάμ από μια διπλωματική πράξη σε μια ενεργή στρατιωτική συμμαχία στο πεδίο της μάχης.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ είναι ένα σύνολο συμφωνιών που καθιέρωσαν την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών κρατών,

Πηγή: skai.gr

