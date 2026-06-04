Μια χώρα με κλειστές τράπεζες.

Μια Ευρώπη που προετοιμάζεται για το αδιανόητο.

Και δύο εβδομάδες που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη όλων.

Το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό», που θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 21.00, μας μεταφέρει στις πιο εκρηκτικές μέρες του ελληνικού καλοκαιριού του 2015 - από την εβδομάδα του δημοψηφίσματος μέχρι τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία στις Βρυξέλλες.

Οι σκληρές εικόνες εκείνων των ημερών επιστρέφουν: ουρές στα ΑΤΜ, οργισμένες αντιπαραθέσεις, συγκεντρώσεις υπέρ του «ΝΑΙ» και του «ΟΧΙ», φόβος, θυμός και μια κοινωνία μοιρασμένη ανάμεσα στην ελπίδα, το μούδιασμα και τον πανικό.

Δείτε το trailer:

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έρχεται σαν ηλεκτροσόκ. Με σπάνιο υλικό μέσα από το Μαξίμου, την ώρα της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, το μέγεθος της νίκης σοκάρει ακόμα και στελέχη της τότε κυβέρνησης. Οι εξελίξεις τις επόμενες μέρες είναι καταιγιστικές.

Λίγες ώρες μετά το δημοψήφισμα, οι αποφάσεις μεταφέρονται στο Παρίσι όπου κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη. Η τότε Καγκελάριος Μέρκελ με τον Πρόεδρο Ολάντ εξετάζουν και τα δύο ενδεχόμενα - παραμονής ή εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.

Την ίδια στιγμή, πίσω από τις κλειστές πόρτες των Βρυξελλών, Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι περιγράφουν για πρώτη φορά πώς το σενάριο ενός Grexit πήρε σάρκα και οστά, ιδίως με μια σοκαριστική πρόταση προερχόμενη από το Βερολίνο και το γραφείο του τότε υπουργού οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Πόσοι ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούσαν τότε -λίγες ώρες πριν την συμφωνία- προτιμότερο να αφήσουν την Ελλάδα να φύγει από το ευρώ;

Συνεργάτες του Φρανσουά Ολάντ και της Άνγκελα Μέρκελ, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο Ματέο Ρέζνι και οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις πιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις μιλούν ανοιχτά για τις ώρες που το μέλλον της Ελλάδας ήταν αμφίρροπο. Για τις ώρες που -έστω και λίγο- η αίσθηση ήταν πως η χώρα χάθηκε, όπως θυμάται χαρακτηριστικά ο τότε Ιταλός πρωθυπουργός. Η τελική συμφωνία έρχεται, φέρνοντας μαζί της ανακούφιση αλλά και προβληματισμό.

Ένας δημοσιογράφος κοιμάται στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το βράδυ της 12ης Ιουλίου 2015, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής και των διαπραγματεύσεων για το ελληνικό πρόγραμμα (Associated Press)

Στο τέλος του επεισοδίου, οι πρωταγωνιστές, δέκα χρόνια μετά, μοιράζονται τις σκέψεις τους, όχι μόνο για τα γεγονότα του 2015 αλλά για ολόκληρη την κρίση. Με το πέρασμα του χρόνου και την ψυχραιμία που επιφέρει, οι άνθρωποι, οι οποίοι πήραν τότε τις πιο κρίσιμες αποφάσεις που έκριναν το μέλλον της χώρας, μιλάνε ανοιχτά, κάνοντας αυτοκριτική για το τι πήγε λάθος, τι έμαθαν από την κρίση και τι θα έκαναν σήμερα διαφορετικά. Έμαθε η Ευρώπη από τα λάθη της; Τι πρέπει να μείνει χαραγμένο στους Έλληνες πολιτικούς από εδώ και στο εξής, για να μην ξαναζήσει η Ελλάδα τις μέρες της κρίσης;

#StoXiliosto

Πηγή: skai.gr

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