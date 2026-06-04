Οι «cherries» αποχαιρέτησαν τον άνθρωπο που τους οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εκείνος έδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες στην Premier League.

Προτού αποχωρήσει από το Vitality Stadium, ο Άντονι Ιραόλα είχε δίωρη σύσκεψη με τον αντικαταστάτη του, Μάρκο Ρόσε.

Τον ενημέρωσε για τα πάντα, για την ομάδα που του παραδίδει, για όσα χρειάζονται αλλαγή, φροντίδα, διατήρηση και… πέταμα κι αφού τον αγκάλιασε, του άφησε το «τιμόνι» στα χέρια.

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