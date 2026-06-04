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Ο Ιραόλα έφυγε από την Μπόρνμουθ έπειτα από... δίωρη σύσκεψη με τον αντικαταστάτη του

Με απίθανο και άκρως επαγγελματικό τρόπο αποχώρησε ο Άντονι Ιραόλα από την Μπόρνμουθ για να παραδώσει τη σκυτάλη στον Μάρκο Ρόσε

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Ιραόλα

Οι «cherries» αποχαιρέτησαν τον άνθρωπο που τους οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εκείνος έδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες στην Premier League.

Προτού αποχωρήσει από το Vitality Stadium, ο Άντονι Ιραόλα είχε δίωρη σύσκεψη με τον αντικαταστάτη του, Μάρκο Ρόσε.

Τον ενημέρωσε για τα πάντα, για την ομάδα που του παραδίδει, για όσα χρειάζονται αλλαγή, φροντίδα, διατήρηση και… πέταμα κι αφού τον αγκάλιασε, του άφησε το «τιμόνι» στα χέρια.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μπόρνμουθ ποδόσφαιρο
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