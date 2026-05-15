Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ διατήρησε προσωρινά με απόφασή του χθες Πέμπτη την πρόσβαση των γυναικών στη μιφεπριστόνη, το χάπι που χρησιμοποιείται στις περισσότερες φαρμακευτικές αμβλώσεις στη χώρα, μέσω ταχυδρομείου.

Την 1η Μαΐου εφετείο στη Νέα Ορλεάνη έκρινε ότι για να χορηγηθεί το χάπι της άμβλωσης σε μία γυναίκα, αυτή πρέπει να επισκεφθεί αυτοπροσώπως γιατρό, απαγορεύοντας την προμήθεια του σκευάσματος ταχυδρομικώς ή από κάποιο φαρμακείο έπειτα από συνταγογράφηση μέσω τηλεϊατρικής.

Η απόφασή του είχε ισχύ για το σύνολο των ΗΠΑ, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των γυναικών στην άμβλωση, κυρίως στις πολιτείες όπου έχουν τεθεί αυστηρότατοι περιορισμοί στην εκούσια διακοπή της κύησης.

Δύο στις τρεις αμβλώσεις στις ΗΠΑ το 2023 είχαν γίνει φαρμακευτικά.

Αμέσως μετά την απόφαση αυτή η Danco Laboratories και η GenBioPro, οι δύο φαρμακοβιομηχανίες που παρασκευάζουν τη μιφεπριστόνη στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο. Οι εννέα δικαστές του είχαν διορία ως χθες να αποφανθούν αναφορικά με την προσφυγή αυτή.

Τουλάχιστον δύο συντηρητικοί δικαστές, ο Σάμιουελ Αλίτο και ο Κλάρενς Τόμας, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την απόφαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε τον Ιούνιο του 2024 παρόμοια απόφαση του ίδιου υπερσυντηρητικού εφετείου, το οποίο είχε επαναφέρει το 2023 αρκετούς από τους περιορισμούς στην πρόσβαση στη μιφεπριστόνη που είχε άρει η FDA από το 2016.

«Η συνέχιση της τηλεσυνταγογράφησης, της ταχυδρομικής αποστολής και της διανομής μέσω φαρμακείων της μιφεπριστόνης σε εθνικό επίπεδο μας προσφέρει μια πολυαναμενόμενη ανακούφιση έπειτα από εβδομάδες ανησυχίας. Αλλά μπορούμε ακόμη να χαρούμε εντελώς», τόνισε η Κέλι Μπέιντεν, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Guttmacher, ενός κορυφαίου οργανισμού στο θέμα.

Εξαιρετικά ευαίσθητο χρονοδιάγραμμα

Στην προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο η Danco προειδοποιούσε για τη «σύγχυση» και «τη βίαιη ανατροπή για τους κατασκευαστές, τους διανομείς, τους προμηθευτές, τα φαρμακεία και τους ασθενείς σε όλη τη χώρα» που προκαλείται από την παρεμπόδιση της τηλεσυνταγογράφησης και της ταχυδρομικής αποστολής της μιφεπριστόνης, τονίζοντας μάλιστα ότι αφορά «ιατρικές αποφάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητο χρονοδιάγραμμα».

Το να αναγκάζονται οι γυναίκες να επισκεφθούν αυτοπροσώπως γιατρό προκειμένου να τους συνταγογραφηθεί το χάπι της άμβλωσης θα περιέπλεκε ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στην εκούσια διακοπή της κύησης για πολλές από αυτές.

Με την ιστορική του απόφαση του Ιουνίου 2022, με την οποία κατήργησε την ομοσπονδιακή προστασία του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, το Ανώτατο Δικαστήριο προσέφερε πλήρη ελευθερία στις πολιτείες να νομοθετούν για το θέμα. Έκτοτε, περίπου είκοσι πολιτείες έχουν απαγορεύσει την άμβλωση, είτε φαρμακευτική είτε χειρουργική, ή έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς.

Το 2025 μία στις τέσσερις φαρμακευτικές αμβλώσεις στις ΗΠΑ είχε γίνει μέσω τηλεσυνταγογράφησης, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Guttmacher.

«Κερδίσαμε χρόνο»

«Με τη σημερινή απόφαση κερδίσαμε χρόνο, αλλά όχι ηρεμία», συνόψισε η Νάνσι Νόρθαπ, επικεφαλής του Κέντρου Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων.

«Η πρόσβαση στη μιφεπροστόνη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό απειλή» λόγω αυτής της νομικής διαδικασίας αλλά και από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει ξεκινήσει «μια πολιτικά υποκινούμενη επανεξέταση αυτού του χαπιού, με τον ελάχιστα συγκαλυμμένο στόχο να κάνει πιο δύσκολη την πρόσβαση σε αυτό», συνέχισε η ίδια.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει ξεκινήσει διαδικασία επαναξιολόγησης της ασφάλειας της μιφεπριστόνης, υπό την πίεση του λόμπι κατά των αμβλώσεων μετά την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η πρόεδρος της ισχυρής οργάνωσης κατά των αμβλώσεων Pro-Life America Μάρτζορι Ντάνενφέλσερ δήλωσε «βαθιά απογοητευμένη» από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η μιφεπριστόνη συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη μισοπροστόλη για τις φαρμακευτικές αμβλώσεις στις ΗΠΑ.

Περισσότερες από 7,5 εκατομμύρια Αμερικανίδες την έχουν χρησιμοποιήσει για αμβλώσεις αλλά και σε περιπτώσεις αποβολής από το 2000 όταν εγκρίθηκε από τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

