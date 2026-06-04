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SOS από την Αίγινα για τις ελλείψεις σε οδηγούς ασθενοφόρων - Δείτε βίντεο

Η έλλειψη προσωπικού - μόλις τρεις οδηγοί - και οι άδειες οδηγούν σε κενά βάρδιας -  Συχνά, η διακομιδή γίνεται με περιπολικά, ταξί ή ιδιωτικά μέσα

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Ασθενοφόρο

Το πρόβλημα της έλλειψης οδηγών ασθενοφόρων στο Κέντρο Υγείας Αίγινας είναι διαχρονικό και σοβαρό, με περιστατικά τραυματιών να περιμένουν πολλές ώρες για τη διακομιδή τους.

Αίγινα

Η έλλειψη προσωπικού - μόλις τρεις οδηγοί - και οι άδειες οδηγούν σε κενά βάρδιας. Συχνά, η διακομιδή γίνεται με περιπολικά, ταξί ή ιδιωτικά μέσα, ενώ ακόμη και αν γίνουν στην ώρα τους, το Κέντρο Υγείας αδυνατεί να περιθάλψει τους ασθενείς καθώς δεν υπάρχουν γιατροί.

Δείτε το βίντεο από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

Αίγινα

Αίγινα

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αίγινα ασθενοφόρο Όπου υπάρχει Ελλάδα
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