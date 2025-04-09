Η Κίνα υπέβαλε νέα προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) την Τετάρτη, αφού προηγουμένως είχε χαρακτηρίσει τους αμερικανικούς δασμούς «απερίσκεπτους» και επιζήμιους για τη σταθερότητα του παγκόσμιου εμπορίου.

«Η κατάσταση έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα... Ως ένα από τα πληγέντα μέλη, η Κίνα εκφράζει βαθιά ανησυχία και έντονη αντίθεση σε αυτή την απερίσκεπτη ενέργεια», αναφέρει η Κίνα σε δήλωσή της προς τον ΠΟΕ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε τον εμπορικό πόλεμο, επιβάλλοντας δασμούς σε δεκάδες χώρες που τέθηκαν σε ισχύ την Τετάρτη, ενώ στα κινεζικά προϊόντα φτάνουν το 104%.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι δασμοί είναι αναγκαίοι για να τερματιστούν τα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ με πολλούς από τους εμπορικούς της εταίρους.

Η Κίνα απάντησε αυξάνοντας τους δασμούς της στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ από 34% σε 84%, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει την επιβολή των πρώτων αντίμετρων την επόμενη εβδομάδα, επιβάλλοντας δασμούς 25%.

«Αν και η Κίνα αντιτίθεται στους εμπορικούς πολέμους, θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τα νόμιμα συμφέροντά της», αναφέρεται στη δήλωση που απηύθυνε στα μέλη του ΠΟΕ στη διάρκεια συνεδρίασης για το εμπόριο αγαθών.

Η Κίνα κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι παραβιάζει τους κανόνες του ΠΟΕ και ότι υπονομεύει το πολυμερές εμπορικό σύστημα, καλώντας τη Γραμματεία του Οργανισμού να μελετήσει τις επιπτώσεις των δασμών στο παγκόσμιο εμπόριο και να παρουσιάσει τα ευρήματά της στα μέλη.

«Οι ανταποδοτικοί δασμοί δεν είναι – και δεν θα είναι ποτέ – λύση για τις εμπορικές ανισορροπίες. Αντίθετα, θα γυρίσουν μπούμερανγκ και θα πλήξουν τις ίδιες τις ΗΠΑ», τόνισε η Κίνα στη δήλωσή της.

Το selloff στις παγκόσμιες αγορές επιταχύνθηκε μετά την ανακοίνωση του νέου γύρου δασμών της Κίνας, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού χρηματιστηριακού δείκτη να καταγράφουν απότομη πτώση.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε «ατυχές» το βήμα της Κίνας και «χαμένη υπόθεση» για το Πεκίνο.

«Είναι ατυχές που οι Κινέζοι δεν θέλουν να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις, καθώς πρόκειται για τους μεγαλύτερους παραβάτες στο διεθνές εμπορικό σύστημα», δήλωσε στο Fox Business Network.

Οι σαρωτικοί δασμοί του Τραμπ έχουν κλονίσει την παγκόσμια εμπορική τάξη πραγμάτων που ίσχυε εδώ και δεκαετίες, εντείνοντας τους φόβους για ύφεση και προκαλώντας απώλειες τρισεκατομμυρίων δολαρίων στη χρηματιστηριακή αξία μεγάλων επιχειρήσεων.

Αξιωματούχος του ΠΟΕ δήλωσε στο Reuters ότι η νέα προσφυγή της Κίνας αποτελεί προσθήκη στο προηγούμενο αίτημα του Πεκίνου για διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ που κατατέθηκε στις 4 Απριλίου.

Οι διμερείς διαβουλεύσεις αποτελούν το πρώτο στάδιο της επίσημης διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Εάν δεν υπάρξει λύση εντός 60 ημερών, η Κίνα μπορεί να ζητήσει διαιτησία από το Σώμα Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ με έδρα τη Γενεύη.



