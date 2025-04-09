Η κίνηση της Κίνας να επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς 84% κατά αμερικανικών προϊόντων είναι ατυχής και μια κίνηση που βγάζει χαμένο το Πεκίνο, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Πιστεύω ότι είναι ατυχές που οι Κινέζοι δεν θέλουν στην πραγματικότητα να έρθουν και να διαπραγματευτούν επειδή είναι οι χειρότεροι παραβάτες στο διεθνές εμπορικό σύστημα», τόνισε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network.

Λίγο νωρίτερα το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ύψους 84%, αντί του αρχικά προγραμματισμένου 34%, απαντώντας έτσι στην επιπλέον αύξηση των αμερικανικών δασμών στην Κίνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι σύμμαχοι σε συνομιλίες που έχουν με Αμερικανούς αξιωματούχους, λένε ότι θέλουν να συζητήσουν πώς να βρουν μια νέα ισορροπία απέναντι στις εμπορικές πολιτικές της Κίνας.

«Αυτό είναι η μεγάλη νίκη. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να βρουν μια νέα ισορροπία προς περισσότερη μεταποίηση. Η Κίνα πρέπει να βρει νέα ισορροπία προς περισσότερη κατανάλωση», ανέφερε.

Παράλληλα προειδοποίησε το Πεκίνο να μην προσπαθήσει να υποτιμήσει το νόμισμά του ως τρόπο απάντησης στους νέους δασμούς.

«Αν η Κίνα αρχίσει να υποτιμά (το νόμισμά της), τότε αυτός είναι ένας δασμός για τον υπόλοιπο κόσμο και όλοι θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνουν τους δασμούς τους για να αντισταθμίσουν την υποτίμηση. Γι' αυτό θα τους παροτρύνω να μην το κάνουν και να έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών», είπε ο Μπέσεντ.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο απομάκρυνσης μετοχών κινεζικών εταιρειών από αμερικανικά χρηματιστήρια, λέγοντας ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

