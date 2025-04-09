Πολλές χώρες ξεκινούν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, καθώς είναι σε ισχύ οι νέοι δασμοί του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να κλείσουν μια πιο ευεργετική συμφωνία σχετικά με τις δασμολογικές πολιτικές του.

Όπως μεταδίδει το CNN, ενδεικτικά οι χώρες που έχουν ξεκινήσει συζητήσεις ή έχουν δηλώσει ότι θέλουν σύντομα να ξεκινήσουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι οι εξής:

Ιαπωνία

Νότια Κορέα

Βιετνάμ

Ιταλία

Ισραήλ

Καμπότζη

Ταϊλάνδη

Ηνωμένο Βασίλειο

Τραμπ: Οι χώρες που θέλουν να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες «μου φιλούν τον κω@@»

Οι παγκόσμιοι δασμοί που έχει επιβάλει ήταν ένα από το βασικό ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τρίτης στην εκδήλωση δωρητών της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής του Κογκρέσου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε έναν τολμηρό ισχυρισμό λέγοντας ότι μία μία οι χώρες παρατάσσονται για να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις μαζί του αφού ξεκίνησε τις νέες εμπορικές του πολιτικές.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη επιβολή δασμών ως μια «καλή και θρυλική κατάσταση» ενώ συνέχισε λέγοντας προκλητικά ότι «αυτές οι χώρες με καλούν, μου φιλούν τον κω@@… πεθαίνουν για να κάνουν μια συμφωνία. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε, κάντε μια συμφωνία. Θα κάνω τα πάντα».

«Και μετά θα δω κάποιον επαναστάτη Ρεπουμπλικανό - κάποιον που θέλει να σταθεί και να πει "νομίζω ότι το Κογκρέσο πρέπει να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις". Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν διαπραγματεύεστε όπως διαπραγματεύομαι εγώ» συνέχισε ο Τραμπ.

Trump: "China will now pay a big number to our treasury. This is all taxes." (This is not how tariffs work at all.) pic.twitter.com/YYT792KGb3 — Aaron Rupar (@atrupar) April 9, 2025

Έρχονται δασμοί και στις εισαγωγές φαρμάκων

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν σύντομα έναν «σημαντικό» δασμό και στις εισαγωγές των φαρμάκων.

«Θα τιμολογήσουμε τα φαρμακευτικά μας προϊόντα και μόλις το κάνουμε αυτό, θα επιστρέψουν ορμητικά στη χώρα μας, επειδή είμαστε η μεγάλη αγορά», δήλωσε ο Τραμπ, αφού περιέγραψε πώς άλλες χώρες περιορίζουν τις τιμές των φαρμάκων.

«Θα φύγουν από την Κίνα, θα φύγουν από άλλα μέρη» προέβλεψε σχετικά με τους κατασκευαστές φαρμάκων.



🚨BREAKING: President Trump announces MASSIVE tariffs are coming VERY shortly on pharmaceuticals.



THIS is what I voted for:



"We're gonna tariff our pharmaceuticals ... we're going to be announcing very shortly a major tariff on pharmaceuticals."

pic.twitter.com/7prfZCE4Ik — Benny Johnson (@bennyjohnson) April 9, 2025

Στις ΗΠΑ η Μελόνι στις 17 Απριλίου

Υπενθυμίζεται πως η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς, ανακοίνωσε το γραφείο της την Τρίτη.

Η Μελόνι ναι μεν είναι σύμμαχος του Τραμπ, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται υπό πίεση στο να υπερασπιστεί την ιταλική βιομηχανία.

Η Ιταλία πέρυσι είχε το τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αγαθά που σχετίζονται τις ΗΠΑ, μετά τη Γερμανία και την Ιρλανδία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε λάθος την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς, αλλά προειδοποίησε ότι τα αντίμετρα της ΕΕ θα μπορούσαν να κλιμακώσουν έναν εμπορικό πόλεμο και ζήτησε διαπραγματεύσεις για τον μετριασμό της κρίσης.

