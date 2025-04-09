Ολλανδία: Η Tata Steel θα απολύσει 1.600 εργαζομένους από τη χαλυβουργία του Εϊμόιντεν

Η ινδική χαλυβουργία Tata Steel ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να καταργήσει 1.600 θέσεις εργασίας στην Ολλανδία, λόγω της χαμηλής ζήτησης στην Ευρώπη και στις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις.

Ο ευρωπαϊκός τομέας του χάλυβα, που αντιμετώπιζε ήδη δυσκολίες λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος και με τους νέους αμερικανικούς δασμούς, ύψους 25%, που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκαλώντας πανικό στις αγορές.

«Η δύσκολη κατάσταση της ζήτησης στην Ευρώπη, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, των αναταραχών στις εμπορικές συναλλαγές και την αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και την αύξηση του κόστους της ενέργειας, επηρέασε το κόστος εκμετάλλευσης και την οικονομική απόδοση», εξήγησε ο ινδικός κολοσσός στην ανακοίνωσή του. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι απολύσεις θα αφορούν κυρίως «διευθυντικές θέσεις» και εργαζόμενους στον τομέα της «υποστήριξης».

«Η Tata Steel παραμένει αποφασισμένη να φροντίσει ώστε το ολλανδικό εργοστάσιό της να γίνει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά, παραγωγικά και αποτελεσματικά στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Τα ολλανδικά συνδικάτα αντέδρασαν αμέσως καθώς θεωρούν ότι θα καταργηθεί μία στις πέντε θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο του Εϊμόιντεν, κοντά στο Άμστερνταμ. «Έσκασε σαν κεραυνός. Αιφνιδιαστήκαμε κυρίως από το εύρος των θέσεων που καταργούνται», είπε ο Χανς Κόρβερ, του συνδικάτου De Unie.

Το FNV, η μεγαλύτερη ομοσπονδία συνδικαλιστικών σωματείων της Ολλανδίας, τόνισε ότι δεν καταλαβαίνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Tata Steel. «Δεν υπάρχει λεπτομερές σχέδιο. Αυτό που κάνουν είναι να δημιουργούν χάος», ανέφερε στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να οργανωθούν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Στον τελευταίο ισολογισμό της η εταιρεία έκανε λόγο για απώλειες 556 εκατομμυρίων ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2023-34. Τον Νοέμβριο του 2023 η Tata Steel είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα καταργούσε 800 θέσεις εργασίας στην Ολλανδία, όμως στην πράξη έγιναν πολύ λίγες απολύσεις.

Η Tata Steel, ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ολλανδία, απασχολεί 11.500 εργαζομένους στη χώρα αυτήν. Περισσότεροι από 9.000 εργάζονται στο τεράστιο εργοστάσιο του Εϊμόιντεν, δυτικά του Άμστερνταμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.