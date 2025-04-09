Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ υποβάθμισε την έκταση των απωλειών που καταγράφει τις τελευταίες εβδομάδες η Γουόλ Στριτ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης στοχεύει να δώσει προτεραιότητα στην «πραγματική οικονομία».

«Η Wall Street έχει γίνει πλουσιότερη από ποτέ και μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να τα πάει καλά», δήλωσε ο Μπέσεντ σε ομιλία του προς στην Αμερικανική Ένωση Τραπεζιτών (ABA).

«Όμως για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, στόχος του προέδρου Τραμπ είναι να εστιάσει στην πραγματική οικονομία. Είναι η σειρά της πραγματικής οικονομίας», τόνισε ο Μπέσεντ, απαντώντας στη βουτιά της χρηματοπιστωτικής αγοράς την περασμένη εβδομάδα λόγω του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο Τραμπ.

Ο Μπέσεντ έθεσε σε προοπτική την πτώση των χρηματαγορών, αναγνωρίζοντας «λίγη αβεβαιότητα» που εξηγεί τις κινήσεις των αγορών, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι κατά τα άλλα η αμερικανική οικονομία είναι «πολύ σταθερή» και «σε πολύ καλή κατάσταση».

Αναφορικά με τον τραπεζικό κλάδο, ο υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο του σκοπεύει να επικεντρωθεί στην αλλαγή ρυθμιστικών κανόνων, ενώ η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τους λεγόμενους τραπεζικούς κανόνες "Βασιλεία ΙΙΙ", που προκαλούν αντιδράσεις από μεγάλα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

