Εκατοντάδες κεραμίδια έπεσαν από την οροφή ενός πύργου ηλικίας αιώνων στην επαρχία Anhui της Κίνας, στο έδαφος κοντά σε επισκέπτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Σε πλάνα αυτόπτων μαρτύρων φαίνονται τμήματα της οροφής να καταρρέουν.

Partial collapse of a 650-year-old tower in China.



The roof of the historic Drum Tower in Fengyang County, Anhui Province, partially collapsed. The structure was built in 1375 during the Ming Dynasty. pic.twitter.com/ggP6RPGC2e — Spotlight on China (@spotlightoncn) May 21, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν δήλωση του Γραφείου Πολιτισμού και Τουρισμού της κομητείας Φενγκγιάνγκ, σύμφωνα με την οποία δεν τραυματίστηκε κανείς στο περιστατικό, το οποίο συνέβη γύρω στις 18:30 τοπική ώρα τη Δευτέρα, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Πύργος του Τυμπάνου (Drum Tower) - σύμφωνα με πληροφορίες ο μεγαλύτερος στην Κίνα - χτίστηκε το 1375 κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Μινγκ, αλλά είχε υποβληθεί σε εκτεταμένη ανοικοδόμηση το 1995.

Τοπικοί αξιωματούχοι, δήλωσαν ότι διεξάγεται έρευνα, σε μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στην εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων της Κίνας, WeChat.

Η κομητεία Φενγκγιάνγκ είναι διάσημη ως η πατρίδα του ιδρυτή αυτοκράτορα της δυναστείας Μινγκ - του αυτοκράτορα Hongwu, Zhu Yuanzhang.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοπικές Αρχές απομάκρυναν περαστικούς από το σημείο μετά την κατάρρευση και προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής. Η έρευνα θα εξετάσει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, όπως υπογραμμίστηκε.

Παράλληλα, συγκροτήθηκε ομάδα για τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης.

Ο πύργος είναι κλειστός ενώ πραγματοποιούνται επισκευές. Η ημερομηνία επαναλειτουργίας αναμένεται ανακοινωθεί αργότερα.

Πηγή: skai.gr

