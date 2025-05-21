Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε την Τετάρτη από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να ακυρώσει την εντολή δικαστή που απαιτεί από την Υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας με επικεφαλής τον Ίλον Μασκ να απαντήσει σε ερωτήσεις και να αποκαλύψει έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητές του.

Ο δικαστής Christopher Cooper στην Ουάσιγκτον, ζήτησε από την DOGE να παραδώσει ορισμένα αρχεία αφού διαπίστωσε ότι το DOGE ήταν πιθανότατα μια κυβερνητική υπηρεσία που καλύπτεται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί ελευθερίας της πληροφορίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Cooper είπε επίσης ότι αρμόδια υπηρεσία είχε το δικαίωμα να θέσει ερωτήσεις στην εν ενεργεία διαχειρίστρια της DOGE Amy Gleason. Ένα ομοσπονδιακό εφετείο αρνήθηκε στις 14 Μαΐου να θέσει την εντολή του Cooper σε αναμονή.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημιούργησε τη DOGE με εκτελεστικό διάταγμα στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Επιδιώκοντας έκτακτη αναστολή από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο δικηγόρος John Sauer είπε ότι η «εξαιρετικά υπερβολική και παρεμβατική» εντολή του Cooper θα αποσπούσε την προσοχή της DOGE από την αποστολή της να εξαλείψει την απάτη, τη σπατάλη και την κατάχρηση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

