Ρούμπιο: Απέφυγε να αποκαλέσει «εγκληματία πολέμου» τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε σήμερα να χαρακτηρίσει «εγκληματία πολέμου» τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι προτεραιότητά του είναι να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε μια τεταμένη ακρόαση στο Κογκρέσο, ο Δημοκρατικός βουλευτής Μπιλ Κίτινγκ υπενθύμισε τη δριμεία επίθεση που είχε εξαπολύσει ο Ρούμπιο στον Πούτιν όταν ήταν ακόμη γερουσιαστής και τον ρώτησε αν εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι «εγκληματίας πολέμου».

«Εγκλήματα διαπράχθηκαν στη διάρκεια του πολέμου κατά της Ουκρανίας και θα πρέπει κάποιος να λογοδοτήσει, αλλά ο σημερινός στόχος μας είναι να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», απάντησε ο Ρούμπιο. «Επειδή, επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε μέρα που συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, άνθρωποι σκοτώνονται, άλλοι ακρωτηριάζονται και, ειλικρινά, διαπράττονται άλλα εγκλήματα πολέμου», πρόσθεσε.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής είπε ότι ο Ρούμπιο μιλάει «ασυνάρτητα» και «διφορούμενα».

«Αν δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας το 1961, ο κόσμος θα είχε σταματήσει σε εκείνη την κρίση των πυραύλων της Κούβας», είπε επίσης ο Ρούμπιο, απαντώντας σε άλλον βουλευτή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά τη Δευτέρα με τον Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η Ουάσινγκτον –χωρίς θετικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής– για τον τερματισμό του πολέμου.

Όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο επιτιθέμενος σε αυτόν τον πόλεμο, ο Ρούμπιο απάντησε «η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία». Ο Τραμπ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να χαρακτηρίσει «επιτιθέμενη» τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

