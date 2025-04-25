Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη συμμετοχή του στην ομάδα περιορισμού κρατικών δαπανών της κυβέρνησης Τραμπ, γνωστή με την ονομασία DOGE (Department of Government Efficiency), γνωστοποίησε ο επικεφαλής της Tesla, Ίλον Μασκ. Η ανακοίνωση έρχεται σε μία περίοδο όπου η αυτοκινητοβιομηχανία του καταγράφει απότομη πτώση κερδών, ενώ δέχεται έντονες πιέσεις από το επενδυτικό κοινό αλλά και από σειρά κινητοποιήσεων κατά της εμπλοκής του Μασκ στην κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το BBC, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε πως η αποχώρηση του Μασκ είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει:

«Πρέπει κάποια στιγμή να τον αφήσουμε να επιστρέψει. Αυτό ήταν το πλάνο».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως η Tesla «θα έχει την υποστήριξή μας» όταν ο Μασκ επανέλθει πλήρως στην εταιρεία.

Το μέλλον της DOGE παραμένει ασαφές, καθώς και το πότε ακριβώς θα αποχωρήσει ο Μασκ. Το μόνο βέβαιο είναι πως η ραγδαία πτώση –71%– στα κέρδη της Tesla, σε συνδυασμό με παγκόσμιες διαδηλώσεις και καταγγελίες περί σύγκρουσης συμφερόντων, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία.

Τι ισχύει με βάση τη νομοθεσία των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των ΗΠΑ, ο Μασκ έχει διοριστεί ως «ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος», θέση που του επιτρέπει περιορισμένη χρονικά εργασία στον δημόσιο τομέα, με ανώτατο όριο τις 130 ημέρες τον χρόνο. Ωστόσο, η καταμέτρηση αυτών των ημερών και η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο αποτελούν ανοιχτά ζητήματα, ενώ ήδη υπάρχουν καταγγελίες ότι ο Λευκός Οίκος παρακάμπτει τις θεσμικές διαδικασίες.

Οι κανόνες απαγορεύουν ρητά τη συμμετοχή σε κομματικές δραστηριότητες κατά την άσκηση των καθηκόντων – κάτι που φαίνεται να παραβιάστηκε, καθώς ο Μασκ έχει εμφανιστεί με καπέλο «Make America Great Again» στο Οβάλ Γραφείο.

Η οργάνωση Public Citizen κατήγγειλε πρόσφατα ότι «η κυβέρνηση Τραμπ καταστρατηγεί κατάφορα τους κανόνες για τους ειδικούς υπαλλήλους», ζητώντας περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία.

Η αποχώρηση του Μασκ αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2026, ημερομηνία που συμπίπτει με την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ – ημερομηνία που ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα σηματοδοτήσει και την «αυτοκατάργηση» της DOGE.

