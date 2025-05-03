Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Παρασκευή από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να παρέμβει στην προσπάθειά του να επιτρέψει στην Υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, με επικεφαλής τον Ίλον Μασκ, την απεριόριστη πρόσβαση στα δεδομένα εκατομμυρίων Αμερικανών της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από τους δικαστές να αναστείλουν την εντολή του ομοσπονδιακού δικαστή που εμπόδιζε την υπηρεσία να δώσει πρόσβαση στην DOGE, αφού διαπίστωσε ότι η συμφωνία κοινής χρήσης δεδομένων πιθανότατα παραβίαζε έναν ομοσπονδιακό νόμο περί απορρήτου.

Οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην κατάθεσή τους χαρακτήρισαν την απόφαση του δικαστηρίου ως «δικαστική υπέρβαση».

«Το περιφερειακό δικαστήριο αναγκάζει την Εκτελεστική Εξουσία να εμποδίσει τους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με τον εκσυγχρονισμό των κυβερνητικών συστημάτων πληροφοριών να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτών των συστημάτων, επειδή, κατά την κρίση του δικαστηρίου, οι εν λόγω υπάλληλοι δεν «χρειάζονται» τέτοια πρόσβαση», έγραψαν.

Η DOGE έχει σαρώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας προσπάθειας του Τραμπ και του δισεκατομμυριούχου συμμάχου του, Μασκ, να εξαλείψουν τις σπατάλες, να μειώσουν τις θέσεις εργασίας και να αναδιαμορφώσουν δραστικά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το αίτημα της διοίκησης προέκυψε μετά από αγωγή δύο εργατικών συνδικάτων και μιας ομάδας υπεράσπισης. Οι εν λόγω οργανώσεις είχαν υποβάλλει αγωγή για να εμποδίσουν τα μέλη της DOGE να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα συστήματα δεδομένων της Διοίκησης Κοινωνικής Ασφάλισης (SSA).

Το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε εντολή στους ενάγοντες να απαντήσουν στο αίτημα της διοίκησης έως τις 12 Μαΐου.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Έλεν Χόλαντερ του Μέριλαντ, διορισμένη από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, εξέδωσε στις 17 Απριλίου διάταγμα με το οποίο επεκτείνει την προηγούμενη απαγόρευση πρόσβασης των μελών του DOGE στα δεδομένα. Στην απόφασή της, διαπίστωσε ότι η DOGE δεν είχε εξηγήσει γιατί η δηλωμένη αποστολή του απαιτούσε «άνευ προηγουμένου, απεριόριστη πρόσβαση σχεδόν σε ολόκληρα τα συστήματα δεδομένων της SSA».

«Για περίπου 90 χρόνια, η SSA καθοδηγείται από τη θεμελιώδη αρχή της διαφύλαξης του απορρήτου όσον αφορά στα αρχεία της», έγραψε η Χόλαντερ. «Αυτή η υπόθεση αποκαλύπτει μια μεγάλη ρωγμή στα θεμέλια».

Το 4ο Εφετείο των ΗΠΑ με έδρα το Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, σε μια διχασμένη απόφαση στις 30 Απριλίου, αρνήθηκε να αναστείλει την απαγόρευση της Χόλαντερ στην απεριόριστη πρόσβαση της DOGE σε αρχεία.

Πηγή: skai.gr

