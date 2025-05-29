Την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσουν τις βίζες των Κινέζων φοιτητών εξέφρασε σήμερα το Πεκίνο, έπειτα από τη σχετική ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η Κίνα εξέφρασε τη διαμαρτυρία της και κάλεσε την Ουάσινγκτον «να επιδιώξει περισσότερο εποικοδομητική στάση προς την κατεύθυνση σταθερών διμερών σχέσεων» όπως, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν ιδεολογικούς λόγους και ζητήματα ασφαλείας ως "πρόφαση" για την απόφασή τους, κάτι που πλήττει τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα των φοιτητών μας», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του Τύπου η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

Ο Ρούμπιο ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον θα ανακαλέσει «επιθετικά» τις βίζες που έχουν χορηγηθεί σε φοιτητές από την Κίνα, , ιδίως όσων «συνδέονται με το κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα» ή «σπουδάζουν σε κρίσιμα πεδία».

Πάνω από 277.000 Κινέζοι (-ες) ήταν εγγεγραμμένοι (-ες) σε αμερικανικά πανεπιστήμια κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Τον αριθμό τους ξεπέρασαν αποκλειστικά – για πρώτη φορά εδώ και χρόνια – οι φοιτητές και φοιτήτριες από την Ινδία, σύμφωνα με έκθεση του Institute of International Education (IIE) εγκεκριμένη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

