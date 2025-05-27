Η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε την αναστολή προγραμματισμού νέων συνεντεύξεων για φοιτητικές βίζες, καθώς εξετάζει την επιβολή υποχρεωτικού ελέγχου των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης στους αλλοδαπούς φοιτητές που αιτούνται άδεια σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται διπλωματικό τηλεγράφημα.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εφαρμογή αυτού του μέτρου, η κυβέρνηση δίνει εντολή σε όλες τις πρεσβείες και τα προξενικά τμήματα των ΗΠΑ να αναστείλουν προσωρινά τον προγραμματισμό νέων συνεντεύξεων για αιτούντες φοιτητική βίζα, σύμφωνα με το τηλεγράφημα που φέρει ημερομηνία Τρίτης και υπογράφεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Αν η κυβέρνηση προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου, η διαδικασία έκδοσης φοιτητικών θεωρήσεων (visa) ενδέχεται να επιβραδυνθεί σημαντικά, κάτι που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά πολλά πανεπιστήμια, τα οποία στηρίζονται οικονομικά σε μεγάλο βαθμό στους ξένους φοιτητές.

«Από εδώ και στο εξής, και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επέκταση των απαιτήσεων ελέγχου και διασταύρωσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα προξενικά τμήματα δεν θα πρέπει να προσθέσουν νέο διαθέσιμο αριθμό ραντεβού για αιτούντες φοιτητική βίζα ή ανταλλαγή φοιτητών (F, M και J) μέχρι νεωτέρας οδηγίας που θα αποσταλεί με χωριστό τηλεγράφημα τις επόμενες ημέρες», αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο. («Septel» είναι η συντομογραφία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το "separate telegram" – ξεχωριστό τηλεγράφημα.)

Η διοίκηση Τραμπ είχε ήδη επιβάλει ορισμένες απαιτήσεις για έλεγχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως σε φοιτητές που επέστρεφαν στις ΗΠΑ και ενδεχομένως είχαν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις κατά των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει κλιμακώσει την πίεση προς τα πανεπιστήμια, ιδίως προς τα πιο ελίτ ιδρύματα, όπως το Χάρβαρντ, τα οποία κατηγορεί ότι είναι υπερβολικά φιλελεύθερα και ότι επιτρέπουν την εξάπλωση του αντισημιτισμού στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η καταστολή της μετανάστευσης, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται και ξένοι φοιτητές.



