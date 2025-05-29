Γονείς στη σύνταξη: Όλο και περισσότερα ζευγάρια ηλικιωμένων αποκτούν παιδιά μέσω παρένθετων μητέρων

Όλο και περισσότερα ζευγάρια συνταξιούχων επιδιώκουν να γίνουν γονείς, μέσω παρένθετης μητέρας.

Για παράδειγμα, μια 68χρονη ηθοποιός χρησιμοποίησε το σπέρμα του νεκρού της γιου για να αποκτήσει εγγόνι μέσω παρένθετης μητέρας. Παράλληλα, στη Βρετανία, ένα ζευγάρι 72χρονων έγιναν γονείς ενός αγοριού, επίσης από παρένθετη μητέρα, παρ΄ότι η δικαστής εξέφρασε τις ανησυχίες της πως μπορεί να πεθάνουν πριν το παιδί ενηλικιωθεί.

Το ζευγάρι υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο για γονική επιμέλεια -την οποία τελικά πήρε- αφού το μωρό είχε γεννηθεί από παρένθετη μητέρα στην Καλιφόρνια έξι μήνες πριν με τη χρήση σπέρματος του συζύγου και ωαρίου δότριας.

Το ευκατάστατο ζευγάρι, σύμφωνα με την Daily Mail, αποφάσισε πως θέλει να ξαναγίνουν γονείς, αφού πέθανε από καρκίνο ο 27χρονος γιος τους το 2020. Το φθινόπωρο του 2022 βρήκαν δότρια ωραρίων και στις αρχές του 2023 βρήκαν και παρένθετη μητέρα μέσω πρακτορείου στην Καλιφόρνια. Το αγοράκι γεννήθηκε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Το ζευγάρι ηλικιωμένων βρισκόταν στις ΗΠΑ, όπου και γεννήθηκε το μωρό και επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο του 2024, με αμερικανικό διαβατήριο για το μωρό, που τους κατονομάζει γονείς.

Κατέβαλαν περίπου 151.000 λίρες στην παρένθετη μητέρα και το πρακτορείο, ενώ μέσω διαθήκης τους ανέφεραν πως εάν πεθάνουν ή δεν είναι σε θέση να φροντίσουν το παιδί, ένα ζευγάρι, φίλοι του αποθανόντα γιο τους, θα γίνουν οι νόμιμοι κηδεμόνες του. Το ζευγάρι επίσης φροντίζει το παιδί με τη βοήθεια μιας νταντάς πλήρους απασχόλησης.

Δεν υπάρχει νομικό όριο ηλικίας για τους λεγόμενους υποψήφιους γονείς σε συμφωνίες παρένθετης μητρότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι ακτιβιστές καταδικάζουν την τάση των ηλικιωμένων να αποκτούν παιδιά μέσω παρένθετων μητέρων.

Η Lexi Ellingsworth, συνιδρύτρια του Stop Surrogacy Now UK, δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή καταδεικνύει τις "αδυναμίες" του ισχύοντος νόμου όσον αφορά τις ρυθμίσεις παρένθετης μητρότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν ανώτατα όρια ηλικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι Βρετανοί μπορούν να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να αγοράσουν μωρά».

Σύμφωνα με την Daily Mail, μέσα σε έναν χρόνο, αυτή ήταν η τρίτη υπόθεση που έφτασε στα δικαστήρια και δόθηκε γονική μέριμνα σε Βρετανούς υποψήφιους γονείς ηλικίας 60 και 70 ετών για παιδιά που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες στο εξωτερικό.

Η πιο γνωστή ιστορία είναι της Ισπανίδας ηθοποιού Ana Obregón που έγινε μητέρα στα 68 μέσω παρένθετης μητέρας. Η ίδια χρησιμοποίησε το κατεψυγμένο σπέρμα του νεκρού γιου της και έτσι ήρθε στη ζωή η εγγονή της.

Παράλληλα, γίνεται όλο και πιο σύνηθες να γίνονται γονείς μετά τα 50 τους και διάσημοι, όπως η Ναόμι Κάμπελ και ο Αμερικανός παρουσιαστής Άντι Κοέν.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, το 2024, σχεδόν 300 άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών έχουν υποβάλει αίτηση για να γίνουν νόμιμοι πατέρες παρένθετων παιδιών τα τελευταία πέντε χρόνια. Και οι 44 από αυτούς είναι άνω των 60 ετών.

Έτσι παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση οι άνδρες να αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία και ιδίως μέσω παρένθετων μητέρων.

Από τότε που άλλαξε ο νόμος το 2019 και δίνει στους εργένηδες τα ίδια δικαιώματα με ένα ζευγάρι, για να αποκτήσουν παιδί μέσω παρένθετης, έχουν υποβληθεί 2.162 αιτήσεις στην Αγγλία.

