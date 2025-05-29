Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε επένδυση άνω του 1 δισεκατομμυρίου λιρών για την ανάπτυξη προηγμένων στρατιωτικών τεχνολογιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και σε λογισμικό ταχείας λήψης αποφάσεων. Η χρηματοδότηση αποτελεί μέρος της νέας στρατηγικής αμυντικής αναθεώρησης, η οποία ξεκίνησε μετά τις τελευταίες εκλογές και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί πλήρως αργότερα μέσα στο έτος.

Στο επίκεντρο της επένδυσης βρίσκεται ο σχεδιασμός ενός ψηφιακού δικτύου στόχευσης, το οποίο θα επιτρέπει την άμεση διασύνδεση δορυφόρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πολεμικών αεροπλάνων με τις επίγειες μονάδες στο πεδίο της μάχης, ενισχύοντας δραστικά την ταχύτητα και ακρίβεια στη λήψη στρατιωτικών αποφάσεων.

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε επίσης ότι οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν στο 2,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος έως τον Απρίλιο του 2027, με στόχο την περαιτέρω άνοδο στο 3% κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να βρεθεί υπό πίεση να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις δαπάνες του, καθώς το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης νέου στόχου στο 5% του ΑΕΠ.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι χαρακτήρισε τη νέα στρατηγική «πρώτη του είδους της», υπογραμμίζοντας ότι έχει αντλήσει πολύτιμα διδάγματα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη αναγνώριση και στόχευση εχθρικών δυνάμεων.

Κατά την επίσκεψή του στο αρχηγείο κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Άμυνας στο Γουίλτσιρ, τόνισε ότι «το πληκτρολόγιο είναι πλέον όπλο πολέμου», επισημαίνοντας τον αυξανόμενο ρόλο του ψηφιακού πολέμου στα σύγχρονα πεδία μάχης. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε η εφημερίδα Telegraph, «η Βρετανία εξαπολύει έναν στρατό χάκερ εναντίον του Πούτιν».

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, θα ιδρυθεί νέα διοίκηση κυβερνοασφάλειας, η οποία θα έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση κυβερνοεπιχειρήσεων για λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αξιωματούχοι του υπουργείου άμυνας δήλωσαν ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο βρετανικός στρατός έχει αντιμετωπίσει περισσότερες από 90.000 κυβερνοεπιθέσεις, το επίπεδο πολυπλοκότητας των οποίων είναι σημαντικό αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.