Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στην Κίνα - Εννέα νεκροί

Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στην Κίνα προκάλεσε τον θάνατο 9 ανθρώπων, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε και άλλος ένας φέρεται ως αγνοούμενος, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε εργοστάσιο υπεροξειδίου του υδρογόνου στην πόλη Λιαοτσένγκ, της επαρχίας Σαντόνγκ, στην ανατολική Κίνα, σύμφωνα με το επίσημο μέσο ενημέρωσης.

