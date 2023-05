Ρωσία: Τρεις συλλήψεις για την επίθεση στον μπασκετμπολίστα της ΤΣΣΚΑ Αλεξέι Σβεντ – Βίντεο

Τρεις συλλήψεις υπόπτων για την επίθεση στον μπασκετμπολίστα της ΤΣΣΚΑ Αλεξέι Σβεντ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας. Η κατηγορία που απαγγέλθηκε είναι πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από πρόθεση, καθώς ο γκαρντ έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, Ιρίνα Βολκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της επίθεσης στον μπασκετμπολίστα οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.



Λίγες ώρες μετά την επίσημη καταγγελία, τα ρωσικά ΜΜΕ κυκλοφόρησε το video από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο γκαρντ, μετά την ήττα από τη Λοκομοτίβ Κουμπάν.

As some Russian media have reported, there were 5 men attacking Shved. He’s got a closed craniocerebral injury. https://t.co/cVlUctGn8V pic.twitter.com/eTRJEAU8xG