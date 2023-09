Τα δώρα των Ρώσων στον Κιμ Γιονγκ Ουν: Από γούνινα καπέλα μέχρι στρατιωτικά drones και αυτόματα τουφέκια (βίντεο)

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επιστρέφει σήμερα στη χώρα του «φορτωμένος» με δώρα από τους Ρώσους οικοδεσπότες του - όπως ένα τουφέκι, ένα γάντι κοσμοναύτη και στρατιωτικά drones - τα οποία από μόνα τους αποτελούν παραβίαση των κυρώσεων του ΟΗΕ.

Όλα τα αντικείμενα που χάρισαν οι Ρώσοι στον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη χώρα, θα εκτεθούν στο μουσείο «φιλίας» στους λόφους του όρους Μyohyangsan 160 χλ από την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, όπου φυλάσσονται τα δώρα που έλαβαν οι τρεις γενιές ηγετών του Βόρειας Κορέας, κατά τα σπάνια ταξίδια τους τους εξωτερικό.

