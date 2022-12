Κίεβο: Στήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο εν μέσω διακοπής ρεύματος - Βίντεο

Μέσα σε μια μουντή χειμωνιάτικη ομίχλη, αξιωματούχοι στο Κίεβο άνοιξαν ξανά μια δημοφιλή πεζογέφυρα που είχε καταστραφεί σε προηγούμενη αεροπορική επιδρομή και έστηναν ένα -μικρότερο από το συνηθισμένο σε μέγεθος - χριστουγεννιάτικο δέντρο σε μια κεντρική πλατεία.

Στον απέραντο χώρο μπροστά από τον ηλικίας εκατοντάδων χρόνων καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας είναι παραδοσιακά στημένο ένα τεράστιο αειθαλές δέντρο τα Χριστούγεννα. Αλλά οι αξιωματούχοι επέλεξαν φέτος ένα τεχνητό δέντρο μήκους 12 μέτρων με φώτα εξοικονόμησης ενέργειας που τροφοδοτούνται από μια γεννήτρια.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αποτελούν την πλειοψηφία των 43 εκατομμυρίων κατοίκων της Ουκρανίας.

Ο Κλίτσκο είπε ότι το δέντρο χρηματοδοτήθηκε από δωρητές και επιχειρήσεις και ότι δεν θα πραγματοποιηθούν δημόσιες γιορτές.

Installation Christmas tree at the Kiev rail station, but it will work from the rotation bicycle pedals pic.twitter.com/kGnMaVWgP6