Ιράκ: Επτά αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ενέδρα που αποδίδεται σε τζιχαντιστές

Τουλάχιστον επτά μέλη της ιρακινής ομοσπονδιακής αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιωματικού, σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στο Κιρκούκ στα βόρεια της χώρας, σε επίθεση που αποδίδεται σε τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) κατά του οχήματος που τους μετέφερε, δήλωσαν δύο πηγές από τις αστυνομικές δυνάμεις στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μετά την έκρηξη βόμβας ακολούθησε «άμεση επίθεση με ελαφρύ οπλισμό» κοντά στο χωριό Χαλάλ αλ-Ματάρ, έξω από το Κιρκούκ, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της ομοσπονδιακής αστυνομίας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, αποδίδοντας την ενέδρα στο Ισλαμικό Κράτος, για την οποία δεν έχει υπάρξει ακόμα ανάληψη ευθύνης. «Ένας επιτιθέμενος σκοτώθηκε και αναζητούμε τους υπόλοιπους», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι δύο ακόμα αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Στη Βαγδάτη, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε την επίθεση, κάνοντας λόγο για επτά νεκρούς μεταξύ των αστυνομικών, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιωματικού.

