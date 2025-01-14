Η Ουκρανία πραγματοποίησε «μαζικές» επιδρομές σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας, εξαπολύοντας τη μεγαλύτερη επίθεση στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το Κίεβο.

Αποθήκες πυρομαχικών και εργοστάσια χημικών χτυπήθηκαν έγιναν στόχοι της ουκρανικής επίθεσης, κάποιοι εκ των οποίων απείχαν εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Πηγές της υπηρεσίας πληροφοριών SBU της Ουκρανίας είπαν στο BBC ότι η ολονύκτια επίθεση ήταν ένα «οδυνηρό πλήγμα» στην ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει πόλεμο.

Από την πλευρά της η Ρωσία είπε ότι κατέρριψε αμερικανικούς πυραύλους Atacms καθώς και βρετανικούς κρουζ Storm Shadow και απείλησε με αντίποινα.

Τουλάχιστον εννέα αεροδρόμια στην κεντρική και δυτική Ρωσία διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία, ενώ λόγω των επιθέσεων έκλεισαν σχολεία στη νοτιοδυτική περιοχή Σαράτοφ.

Οι επιδρομές στη συνοριακή περιοχή του Μπριάνσκ προκάλεσαν εκρήξεις σε διυλιστήριο, αποθήκες πυρομαχικών και ένα εργοστάσιο χημικών που παράγει πυρίτιδα και εκρηκτικά, δήλωσε στο BBC μια ουκρανική πηγή ασφαλείας.

Παράλληλα το Κίεβο υποστήριξε ότι έπληξε επίσης εδάφη πολύ βαθύτερα εντός της Ρωσίας με το Γενικό Επιτελείο να ισχυρίζεται ότι έχει χτυπήσει στόχους έως και 1.100 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Στη δυτική περιοχή του Σαράτοφ, αξιωματούχοι ανέφεραν μια «μαζική» επίθεση με drone.

Δύο βιομηχανικές μονάδες στις πόλεις Ένγκελς και Σαράτοφ υπέστησαν ζημιές, έγραψε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ρομάν Μπουσάργκιν στο Telegram.

Την περασμένη εβδομάδα, το Κίεβο είπε ότι έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Ένγκελ, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά με αποτέλεσμα να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αξιωματούχοι στη δυτική περιοχή της Τούλα ανέφεραν επίσης μια επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου ο Ρώσος περιφερειακός κυβερνήτης Ντμίτρι Μιλιάεφ είπε ότι η αεράμυνα κατέρριψε 16 drones.

Δεν υπήρξαν θύματα, είπε, αν και η πτώση των συντριμμιών προκάλεσε ζημιές σε ορισμένα αυτοκίνητα και κτίρια.

Σε άλλο σημείο, μια τοποθεσία αποθήκευσης αερίου κοντά στο Καζάν χτυπήθηκε από drones στη νοτιοδυτική περιοχή του Ταταρστάν, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, χωρίς να αναφέρουν θύματα.

Η Ουκρανία είπε ότι η Ρωσία εκτόξευσε επίσης δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να εκδοθούν πολλαπλές ειδοποιήσεις για αεροπορική επιδρομή μέσα και γύρω από το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του, όλα πλην ενός καταρρίφθηκαν ή χάθηκαν.

Μερικά ήταν ψεύτικα ή drones - δόλωμα που χρησιμοποιήθηκαν για να προσπαθήσουν να συντρίψουν τις αεροπορικές άμυνες.

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον μερικούς από τους ισχυρισμούς - αν και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι πύραυλοι αμερικανικής και βρετανικής κατασκευής καταρρίφθηκαν πάνω από το Μπριάνσκ και τη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ουκρανία προσπαθεί να απωθήσει, όπως μπορεί, τις ρωσικές στρατιωτικές προελάσεις επί του εδάφους, ενώ αναμένει την ορκωμοσία του εκλεγμένου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αρχές στο Κίεβο έχουν δεχθεί πιέσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να μειώσουν την ηλικία στρατολόγησης. Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Μάικ Βαλτς, δήλωσε πρόσφατα στο ABC News ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αντιμετωπίσει την έλλειψη στρατευμάτων εάν θέλει οι ΗΠΑ να είναι στηρίξουν την Ουκρανία.



