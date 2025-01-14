Bloomberg: Η Ευρώπη γίνεται όλο και πιο αισιόδοξη ότι ο Τραμπ δεν θα εγκαταλείψει την Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν γίνει συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα εξαναγκάσει το Κίεβο σε πρόωρες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Η πεποίθηση αυτή έρχεται έπειτα από μια σειρά ιδιωτικών συνομιλιών με μέλη της ομάδας του Τραμπ, στις οποίες οι υπερατλαντικοί εταίροι έκαναν λόγο για συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος και οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι συνομιλίες αυτές ενισχύουν την προοπτική ότι η επερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορεί να βοηθήσει την ταλαιπωρημένη από τον πόλεμο Ουκρανία να επιστρέψει σε μια θέση ισχύος πριν πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις, σημείωσαν οι πηγές του διεθνούς πρακτορείου. Αλλά οι ίδιες πηγές προειδοποιούν επίσης ότι δεν γνωρίζουν τι θα κάνει ο Τραμπ, ο οποίος έχει ιστορικό στο να απορρίπτει συμβουλές ή να κάνει στροφή στις απόψεις τους την τελευταία στιγμή.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ φάνηκαν δεκτικοί σε δύο επιχειρήματα, είπαν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι: Ότι ο νέος ηγέτης των ΗΠΑ θα διακινδύνευε ταπείνωση συγκρίσιμη με τη χαοτική απόσυρση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από το Αφγανιστάν, αν εγκατέλειπε απότομα το Κίεβο - και ότι το να επιτραπεί στη Ρωσία να πετύχει μια τέτοια νίκη θα ενθάρρυνε την Κίνα να εξετάσει πιο επιθετικές κινήσεις.

Μια εβδομάδα πριν ορκιστεί ως ο 47ος πρόεδρος, δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα χειριστεί ο Τραμπ τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, καθώς η σύγκρουση πλησιάζει τα τρία έτη. Με την ομάδα του Τραμπ να εξετάζει διάφορες ιδέες, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την Ουκρανία που να μπορεί να τεθεί σε ισχύ μετά την ορκωμοσία της 20ής Ιανουαρίου, δήλωσαν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Αλλά οι συζητήσεις έχουν προκαλέσει μια αίσθηση επιφυλακτικής ανακούφισης στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου οι αξιωματούχοι ανησυχούσαν για τα χειρότερα σενάρια σε περίπτωση που ο Τραμπ τηρούσε την υπόσχεσή του να τερματίσει τον πόλεμο γρήγορα - και ενδεχομένως να φέρει μια συμφωνία που θα έπληττε το Κίεβο και θα ενίσχυσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, μια υποστηρικτής της Ουκρανίας, η οποία έχει επίσης εδραιώσει τους δεσμούς της με τον Τραμπ με μια επίσκεψη αυτόν τον μήνα στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, δήλωσε ότι δεν προβλέπει απεμπλοκή από την Ουκρανία και έκανε λόγο για ενίσχυση της θέσεης του Κιέβου.

«Ο μόνος τρόπος για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να καθίσει για συνομιλίες είναι να δημιουργήσουμε μια δύσκολη κατάσταση για αυτήν», δήλωσε η Μελόνι την περασμένη εβδομάδα μετά τη συνάντησή της με τον Τραμπ και τους συμμάχους του. «Ο Τραμπ έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί τόσο τη διπλωματία όσο και την αποτροπή», πρόσθεσε, «και περιμένω ότι αυτό θα συμβεί και αυτή τη φορά».

Τουλάχιστον, η ρητορική της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ ότι θα τερματίσει τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία μέχρι την ορκωμοσία, έχει φύγει από το τραπέζι. Ο υποψήφιός του για τη θέση του ειδικού απεσταλμένου για την Ουκρανία και τη Ρωσία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε στο Fox News την περασμένη εβδομάδα ότι θα ήθελε να βρεθεί μια λύση μέσα στις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησης.

Ο επερχόμενος Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Βαλτς, δήλωσε την Κυριακή πως περιμένει από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο να διαμορφώσει συμμαχίες τους ερχόμενους μήνες που θα οδηγήσουν στο τέλος του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Μιλώντας την Κυριακή στο ABC, ο Βαλτς υπογράμμισε:«Όπως το βλέπει ο πρόεδρος Τραμπ, δεν μπορείς να συνάψεις συμφωνίες, εάν δεν κάνεις διάλογο με την απέναντι πλευρά. Και αυτό ακριβώς είναι που θα καθιερώσουμε τους αμέσως επόμενους μήνες». «Όλοι γνωρίζουν ότι θα πρέπει να λήξει δια της διπλωματικής οδού» είπε. «Απλά δεν νομίζω πως είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι θα εκτοπίσουμε κάθε Ρώσο από κάθε σπιθαμή ουκρανικού εδάφους, ακόμη και από την Κριμαία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επίγνωση αυτής της πραγματικότητας και πιστεύω ότι αποτελεί τεράστιο βήμα ότι ολόκληρος ο πλανήτης έχει αυτήν την επίγνωση. Ας προχωρήσουμε λοιπόν».

Μια γρήγορη επίλυση του πολέμου είναι «τώρα απίθανη. Και ακούμε ότι το χρονοδιάγραμμα έχει μετακινηθεί κάπως προς το Πάσχα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι στο BBC. Είπε επίσης ότι δεν βλέπει «καμία ένδειξη ότι ο Πούτιν θέλει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Με τις ρωσικές δυνάμεις να προελαύνουν και να καταλαμβάνουν εδάφη στην ανατολική Ουκρανία, η Μόσχα δεν έχει κανένα κίνητρο να εμπλακεί σε συνομιλίες καθώς εδραιώνει τη θέση της. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε την έκκληση του Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός τον περασμένο μήνα ως «δρόμο προς το πουθενά».

Οι αξιωματούχοι από την ομάδα του Τραμπ αξιολογούν την κατάσταση. Ο Μάικλ Βαλτς έδωσε σήμα την Κυριακή ότι θα ζητηθεί από την Ουκρανία να μειώσει την ηλικία επιστράτευσης για να ενισχύσει τη θέση της στο πεδίο της μάχης πριν από οποιαδήποτε διευθέτηση.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, εξέφρασαν μια σχετική έκπληξη μετά από συνομιλίες με τον Τραμπ σχετικά με το άνοιγμα του εκλεγμένου προέδρου σε μια λύση. Ο Τραμπ φέρεται να έχει θέσει έξυπνα ερωτήματα για τον πόλεμο σε συναντήσεις και τηλεφωνήματα με Ευρωπαίους, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο Τραμπ εξέφρασε το ενδιαφέρον του να επιβλέψει μια αυτοαποκαλούμενη συμφωνία του αιώνα όσον αφορά την Ουκρανία, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Έχει επίσης εκφράσει κριτική για τη συμπεριφορά του Πούτιν, είπαν, ακόμη και όταν επιδιώκει να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Ρώσο ηγέτη. Παρόλα αυτά, ο εκλεγμένος πρόεδρος έδωσε την εντύπωση ότι δεν είχε επενδύσει σημαντικά στο ουκρανικό ή δεν αναγνώριζε τη στρατηγική σημασία του πολέμου για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, σημείωσαν οι πηγές του Bloomberg.

Θέση ισχύος

Οι ηγέτες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι όλο και περισσότερο πεπεισμένοι ότι θα υπάρξει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο ορατό μέλλον. Η ελπίδα είναι ότι η αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας και η ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο θα επιφέρει οικονομικό και στρατιωτικό κόστος στη Ρωσία και θα δημιουργήσει ένα άνοιγμα στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλαν τις πιο σκληρές κυρώσεις τους στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, στοχεύοντας δύο εταιρείες που διαχειρίζονται περισσότερο από το 1/4 των θαλάσσιων εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας.

Παρά την προεκλογική ρητορική που έκλινε κατά της Ουκρανίας, η ομάδα του Τραμπ έχει επίγνωση του τι θα μπορούσε να σημαίνει μια αποτυχία στον πόλεμο, ιδίως με το βλέμμα στην αποχώρηση από το Αφγανιστάν, δήλωσαν αρκετοί αξιωματούχοι.

Όσον αφορά την εξεύρεση λύσης, αναγνωρίζεται ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο σε κάποια μορφή, είπαν οι πηγές. Αυτό θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν θα δεσμεύονταν αμερικανικά στρατεύματα σε περίπτωση που η Ουκρανία δεχόταν επίθεση μετά από κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του ζητήματος.

Ο Κέλογκ πρότεινε να διατηρηθεί ένα επίπεδο υποστήριξης για την Ουκρανία, ώστε να μπορεί το Κίεβο να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος. Έχει αναφερθεί σε μια πιθανή συμφωνία που θα περιλαμβάνει το πάγωμα της τρέχουσας γραμμής του μετώπου και τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, αναβάλλοντας το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ «για μια παρατεταμένη περίοδο».

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η απόρριψη της οποίας αποτελεί ένα από τα κύρια αιτήματα της Ρωσίας, είναι πολύ απίθανο να προχωρήσει με τον Τραμπ, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Οι Ευρωπαίοι, ωστόσο, θέλουν να κρατήσουν το ζήτημα αυτό στο τραπέζι των όποιων διαπραγματεύσεων, σημείωσαν.

