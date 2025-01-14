Γαλλία: Ο Μπαϊρού πρότεινε να ξανανοίξει η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού άνοιξε σήμερα Τρίτη την πόρτα για επαναδιαπραγμάτευση της «ακανθώδους» συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 2023, στην προσπάθεια να κερδίσει ψήφους από βουλευτές της αριστεράς τις οποίες χρειάζεται για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2025.

Ο Μπαϊρού, που έδωσε το μήνυμα αυτό σε μια σημαντική ομιλία στην οποία παρουσίασε τις βασικές αρχές της κυβέρνησής του, πρότεινε να ανατεθεί στα συνδικάτα και στις εργοδοτικές οργανώσεις μια τρίμηνη αποστολή εξεύρεσης νέας συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Είπε πως η ελάχιστη ηλικία των 64 ετών για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη, το πιο αμφιλεγόμενο τμήμα της μεταρρύθμισης του 2023, δεν θα πρέπει να είναι ταμπού.

Προειδοποίησε όμως πως το αυξανόμενο χρέος της Γαλλίας είναι μια "δαμόκλειος σπάθη" που επικρέμαται πάνω από τις μελλοντικές γενεές και πως το νέο "κονκλάβιο" που θα αναλάβει να διερευνήσει μια νέα συμφωνία για τις συντάξεις θα πρέπει να προτείνει μια συμφωνία που να είναι οικονομικά ισορροπημένη.

Αν δεν μπορεί να είναι ισορροπημένη, η παρούσα συμφωνία θα παραμείνει, είπε.

Ο Μπαϊρού είπε επίσης πως η ομάδα εργασίας θα συσταθεί έπειτα από τη δημοσιοποίηση μιας σύντομης αναλογιστικής μελέτης του συνταξιοδοτικού συστήματος από το γαλλικό ελεγκτικό συνέδριο.

Η ομιλία του πραγματοποιείται έπειτα ένα ταραχώδες 2024 για τη Γαλλία, όταν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσε σοκ στη χώρα ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, με αποτέλεσμα να χάσει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση την ώρα που τα δημόσια οικονομικά εκτροχιάζονταν στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Η κυβέρνηση του Μπαϊρού, που σχηματίστηκε τον περασμένο μήνα μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του προκατόχου του, προσπαθεί να εξασφαλίσει διαβεβαιώσεις από ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης -ιδιαίτερα τους Σοσιαλιστές- ότι δεν θα καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό του 2025 ή δεν θα επιδιώξουν να ανατρέψουν την εύθραυστη κυβέρνησή του.

Οι Σοσιαλιστές, που καταψήφισαν τις προηγούμενες προτάσεις για τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο όπως και οι βουλευτές της ακροδεξιάς, επισπεύδοντας την πτώση της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ-- έχουν θέσει ως όρο για την υποστήριξή τους να γίνουν παραχωρήσεις στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.