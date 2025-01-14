Λαβρόφ: Δηλώσεις του Τραμπ για την Ουκρανία αναγνωρίζουν την «πραγματικότητα στο πεδίο» 

Ο Σεργκέι Λαβρόφ χαιρέτισε σήμερα Τρίτη ορισμένες από τις δηλώσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών αναγνωρίζουν την «πραγματικότητα στο πεδίο» στην Ουκρανία. Διευκρίνισε ωστόσο ότι η Μόσχα περιμένει από τον επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ να διατυπώσει την τελική του «θέση».

«Όταν ο πρόεδρος Τραμπ, μόλις γίνει πρόεδρος, διατυπώσει τελικά τη θέση του για το ουκρανικό ζήτημα, φυσικά θα τη μελετήσουμε», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, μιλώντας για μια ευρεία γκάμα θεμάτων.

«Πρωτίστως, μόνο και μόνο ότι αρχίζουν να μιλούν περισσότερο για τις πραγματικότητες στο πεδίο, αυτό είναι μάλλον κάτι αξιέπαινο», σημείωσε ο Λαβρόφ.

Η Μόσχα επιμένει ότι οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή πριν από σχεδόν τρία χρόνια, πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτές τις «πραγματικότητες στο πεδίο».

Είναι ένας τρόπος να υπογραμμίσει ότι η Ρωσία -σε θέση ισχύος στο πολεμικό μέτωπο- δεν λογαριάζει να επιστρέψει το περίπου 20% του ουκρανικού εδάφους που έχει καταλάβει.

Εδώ και εβδομάδες διατυπώνονται εικασίες για προϋποθέσεις που τίθενται για πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, μετά την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ υποσχόταν συχνά στην προεκλογική εκστρατεία του πως θα έβαζε τέλος μέσα «σε 24 ώρες» στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς να έχει εξηγήσει με ποιον τρόπο θα το καταφέρει αυτό.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Τραμπ, αλλά σημείωσε πως η Μόσχα αναμένει «συγκεκριμένες πρωτοβουλίες».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος ανέφερε πως η ομάδα του έχει αρχίσει να προετοιμάζει συνάντηση με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να «τελειώσει» ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας χαιρέτισε τις πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ αναφορικά με την επιθυμία της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρεπουμπλικάνος κατηγόρησε τον απερχόμενο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι άνοιξε την πόρτα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Ουκρανία, και υποστήριξε ότι αυτό συνέβαλε στη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Στην πραγματικότητα, τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ είχαν υποσχεθεί ήδη από το 2008 ότι η Ουκρανία θα γινόταν κάποια στιγμή στο μέλλον μέλος της Συμμαχίας. Ωστόσο, ΗΠΑ και Γερμανία διστάζουν να κάνουν πράξη αυτή την υπόσχεση, υπό τον φόβο ότι η Συμμαχία θα συρθεί σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Αναφορικά με τη Γροιλανδία, την οποία ο Τραμπ έχει απειλήσει να προσαρτήσει, ο Λαβρόφ τόνισε ότι είναι απαραίτητο να «ακούσουμε τους Γροιλανδούς». Οι ρωσικές αρχές, δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος, «άκουσαν τους κατοίκους της Κριμαίας, του Ντονμπάς», αναφερόμενος στην ουκρανική χερσόνησο που προσάρτησε η Μόσχα το 2014 και την περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας που η Ρωσία κατέχει εν μέρει και την προσάρτηση της οποίας διεκδικεί.

Oι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει τρομοκρατικές επιθέσεις σε ενεργειακή υποδομή και σχεδιάζουν να καταστήσουν ανενεργό τον TurkStream, υποστήριξε επίσης ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου κατά την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της ρωσικής διπλωματίας το 2024.

