Ουκρανός διοικητής: Οι μισθοφόροι της Wagner είναι παιδάκια σε σύγκριση με τους Βορειοκορεάτες

«Μην υποτιμάτε τους Βορειοκορεάτες που πολεμούν στο Κουρσκ». Αυτό είναι το μήνυμα του Γιούρι Μποντάρ, ο οποίος υπηρέτησε στην 80η Ταξιαρχία Αεροπορικής Εφόδου της Ουκρανίας «Γαλικιανά Λιοντάρια». Γράφοντας στο Facebook σημείωσε ότι η μονάδα του ήταν μία από τις πρώτες των ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας (AFU) που αντιμετώπισαν βορειοκορεατικά στρατεύματα στην περιφέρεια του Κουρσκ, επισημαίνοντας ότι κανείς δεν πρέπει να υποτιμά τις δυνάμεις της Πιονγκγιάνγκ.



«Είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί, εξαιρετικά εκπαιδευμένοι και ‘’ηθικά σταθεροί’’».

Πηγή: skai.gr

Και συνέχισε: «Το επίπεδο επάρκειάς τους στα φορητά όπλα είναι εξαιρετικά υψηλό – δέκα χρόνια στρατιωτικής θητείας αποφέρουν αποτελέσματα. Ο αριθμός των drones της αμυντικής δύναμης που ο εχθρός κατάφερε να καταρρίψει χρησιμοποιώντας απλά φορητά όπλαΣυνέχισε να επιβεβαιώνει αναφορές, βασισμένες σε ένα σημειωματάριο που ανασύρθηκε από τη σορό ενός Βορειοκορεάτη στρατιώτη που σκοτώθηκε, σχετικά με την τακτική που χρησιμοποιούσαν για να καταπολεμήσουν τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία απέδωσε στην «ψυχολογική τους ανθεκτικότητα». Είπε ότι ένας από την ομάδα θα λειτουργήσει «ως δόλωμα» για να τραβήξει την προσοχή του drone, ενώ οι άλλοι προσπαθούν να του κάνουν ενέδρα, καταρρίπτοντάς το με τα όπλα τους.Πολλά από αυτά που έγραψε ο Μποντάρ επιβεβαιώθηκαν σε σχόλια που έγιναν στους New York Times από ανώνυμους Ουκρανούς στρατιώτες το Σαββατοκύριακο, οι οποίοι δήλωσαν ότι από τότε που έφτασαν οι Βορειοκορεάτες, οι μάχες στην περιοχή του Κουρσκ έγινανΈνας υπολοχαγός των AFU που χρησιμοποιεί το διακριτικό «Alex» είπε: «Οι Κορεάτες… είναι αρκετά επιδέξιοι στις βολές, έχουν επανειλημμένα καταστρέψει drones, προφανώς ήταν κυρίως εκπαιδευμένοι για αυτό, οπότε προσπαθούν να καταστρέψουν ό,τι υπάρχει στον αέρα».Ένας αρχηγός διμοιρίας, ο οποίος προσδιορίστηκε ως «Oleksii», είπε στους NYT: «Η κατάστασηόταν άρχισαν να καταφθάνουν οι Βορειοκορεάτες. Πιέζουν μαζικά τα μέτωπά μας, βρίσκουν αδύνατα σημεία και τα ξεπερνούν».Ο Μποντάρ είπε ότι τα στρατεύματα της ΛΔΚ πραγματοποιούν δυναμικές επιθέσεις, συχνά αιφνιδιάζοντας τους Ουκρανούς υπερασπιστές, καταλαμβάνοντας θέσεις ακόμη και όταν είναι λιγότεροι. Τόνισε ότι ένας από τους διοικητές στο Κουρσκ του είπε πως «…σε σύγκριση με τους στρατιώτες της ΛΔΚ, το– και τον πιστεύω».Δήλωσε επίσης ότι οι στρατιώτες της ΛΔΚ σπάνια παραδίδονται. Εάν τραυματιστούν, οι σύντροφοί τους απλώς «περνάνε από πάνω τους», αφήνοντάς τους εκεί που κείτονται και χρησιμοποιούν χειροβομβίδες για να ανατιναχτούν καθώς πλησιάζουν τα ουκρανικά στρατεύματα. Πρόσθεσε ότι οι νεκροί περιχύνονται με εύφλεκτο υγρό και τα πρόσωπά τους καίγονται για να συγκαλύψουν την ταυτότητά τους.Μέχρι σήμερα οι ουκρανικές αρχές λένε ότι κατάφεραν να συλλάβουν μόνο τρεις Βορειοκορεάτες, αφού έφτασαν στο Κουρσκ, με τον έναν να υποκύπτει στα τραύματά του λίγο μετά τη σύλληψή του και τους άλλους δύο, που επίσης τραυματίστηκαν, να μεταφέρονται στο Κίεβο για ανάκριση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.