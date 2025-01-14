Νότια Αφρική: Διασώστες ανέσυραν 36 σορούς, 82 επιζώντες από παράνομο χρυσωρυχείο

Διασώστες στη Νότια Αφρική ανέσυραν 36 σορούς και απεγκλώβισαν 82 επιζώντες από ένα ορυχείο χρυσού σε μεγάλο βάθος κάτω από τη γη μέσα σε δύο ημέρες, όπως δήλωσε σήμερα Τρίτη η αστυνομία, η οποία πρόσθεσε πως οι επιζώντες θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παράνομη εξόρυξη και μετανάστευση.

Η αστυνομία άρχισε να πολιορκεί το ορυχείο τον Αύγουστο και απέκοψε τον εφοδιασμό με τρόφιμα και νερό στην προσπάθεια να αναγκάσει τους μετανάστες που είχαν βρει καταφύγιο σε αυτό να βγουν για να τους συλλάβει στο πλαίσιο της καταστολής παράνομης εξόρυξης.

Ομάδα του Ρόιτερς που βρίσκεται στο σημείο είδε διασώστες να μεταφέρουν έναν άνδρα σε φορείο, ενώ μια άλλη ομάδα ανδρών, ένας από τους οποίους πολύ ισχνός, καθόταν στο έδαφος έχοντας γύρω του ένστολους αστυνομικούς και υγειονομικούς.

Πλάνα που ανήρτησε ομάδα για τα δικαιώματα των μεταλλωρύχων χθες, Δευτέρα, έδειχναν δεκάδες πτώματα και σκελετωμένους επιζώντες μέσα στο ορυχείο, το οποίο απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από την πόλη Στιλφοντέιν.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

WARNING: GRAPHIC CONTENT

At least 400 illegal miners remained trapped underground in South Africa two months after a police raid. The standoff began when police blocked the miners' supplies to force them out and arrest them for illegally entering the mine https://t.co/TafmsUQXn7 pic.twitter.com/8H6ZGPNjan — Reuters (@Reuters) January 14, 2025





Πηγή: skai.gr

