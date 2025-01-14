Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νότια Αφρική: Διασώστες ανέσυραν 36 σορούς, 82 επιζώντες από ένα παράνομο χρυσωρυχείο - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία άρχισε να πολιορκεί το ορυχείο τον Αύγουστο και απέκοψε τον εφοδιασμό με τρόφιμα και νερό στην προσπάθεια να αναγκάσει τους χρυσωρύχους

Νότια Αφρική: Διασώστες ανέσυραν 36 σορούς, 82 επιζώντες από παράνομο χρυσωρυχείο

Διασώστες στη Νότια Αφρική ανέσυραν 36 σορούς και απεγκλώβισαν 82 επιζώντες από ένα ορυχείο χρυσού σε μεγάλο βάθος κάτω από τη γη μέσα σε δύο ημέρες, όπως δήλωσε σήμερα Τρίτη η αστυνομία, η οποία πρόσθεσε πως οι επιζώντες θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παράνομη εξόρυξη και μετανάστευση.

Η αστυνομία άρχισε να πολιορκεί το ορυχείο τον Αύγουστο και απέκοψε τον εφοδιασμό με τρόφιμα και νερό στην προσπάθεια να αναγκάσει τους μετανάστες που είχαν βρει καταφύγιο σε αυτό να βγουν για να τους συλλάβει στο πλαίσιο της καταστολής παράνομης εξόρυξης.

Ομάδα του Ρόιτερς που βρίσκεται στο σημείο είδε διασώστες να μεταφέρουν έναν άνδρα σε φορείο, ενώ μια άλλη ομάδα ανδρών, ένας από τους οποίους πολύ ισχνός, καθόταν στο έδαφος έχοντας γύρω του ένστολους αστυνομικούς και υγειονομικούς.

Πλάνα που ανήρτησε ομάδα για τα δικαιώματα των μεταλλωρύχων χθες, Δευτέρα, έδειχναν δεκάδες πτώματα και σκελετωμένους επιζώντες μέσα στο ορυχείο, το οποίο απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από την πόλη Στιλφοντέιν.

Προσοχή σκληρές εικόνες:


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νότια Αφρική ορυχείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark