Πάστορας Πολ Μακένζι: Από ταξιτζής, αρχηγός της φονικής αίρεσης «Διεθνής Εκκλησία της Χαρμόσυνης Είδησης»

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι αίρεση στην Κένυα οδήγησε τα μέλη της στο θάνατο από ασιτία, επειδή νόμιζαν ότι έτσι θα πάνε στον Παράδεισο.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει ήδη τις σορούς 83 ατόμων, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, μέσα σε μία έκταση 800 στρεμμάτων στο δάσος Σακαχόλα, κοντά στην παραλιακή πόλη Μαλίντι, όπου ο αρχηγός της αίρεσης «Διεθνής Εκκλησία της Χαρμόσυνης Είδησης», πάστορας Πολ Μακένζι Νθένγκε, είχε την έδρα του.

Ο Μακένζι καλούσε τα μέλη της να πεθάνουν από πείνα για να συναντήσουν τον Ιησου και τις τελευταίες τρεις ημέρες, οι αρχές τις Κένυας ξεθάβουν πτώματα από μαζικούς τάφους και ψάχνουν για επιζώντες πιστούς της αίρεσης μέσα στο δάσος.

Ο τελικός αριθμός των θυμάτων αναμένεται να είναι μεγαλύτερος. Ο Κενυατικός Ερυθρός Σταυρός έχει ανακοινώσει ότι πάνω από 200 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στο γραφείο του που έχει ανοίξει για τον σκοπό αυτόν σε τοπικό νοσοκομείο.

Στον ιστότοπο της οργάνωσής του αναφέρεται ότι η εκκλησία «ιδρύθηκε στις 17 Αυγούστου 2003 από τον υπηρέτη του Θεού Π.Ν. Μακένζι». Αφού ίδρυσε παραρτήματα σε πολλές περιοχές της Κένυας, η Διεθνής Εκκλησία της Χαρμόσυνης Είδησης υπολογίζεται ότι έχει περισσότερα από 3.000 μέλη – τα 1.000 από αυτά στο Μαλίντι.

Ο Πολ Μακένζι Νθένγκε ήταν πρώην οδηγός ταξί που το 2003 αυτοανακηρύχθηκε «πάστορας».

Η αστυνομία, σε μια ανακοίνωσή της στις 14 Απριλίου, ανέφερε αρχικά ότι οι τοπικές αρχές επενέβησαν αφού πληροφορήθηκαν ότι «αθώοι πολίτες πέθαναν από την πείνα πιστεύοντας ότι θα συναντούσαν τον Ιησού, αφού υπέστησαν πλύση εγκεφάλου».

Το ίδιο βράδυ ο Πολ Μακένζι Νθένγκε, γνωρίζοντας ότι καταζητείται, παραδόθηκε στην αστυνομία. Έκτοτε κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στις 2 Μαΐου.

Ο ίδιος, σε συνέντευξή του σε τοπικά μέσα μετά την ανακάλυψη των μαζικών τάφων, εμφανίστηκε ικανοποιημένος και ευχαριστημένος με τον εαυτό του και μάλιστα , ξεσπούσε σε γέλια όταν έκανε ισχυρισμούς για σύγκρουση μεταξύ νόμου και πίστης.

