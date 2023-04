Κένυα: Ψάχνουν επιζώντες της «Εκκλησίας της Χαρμόσυνης Είδησης» που τα μέλη της νήστεψαν μέχρι θανάτου (φωτογραφίες)

Αυξάνονται οι φόβοι στην Κένυα ότι ο αριθμός των πιστών μιας αίρεσης που νήστεψαν μέχρι θανάτου για να πάνε στον παράδεισο μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς οι ερευνητές ξεκίνησαν και πάλι το έργο τους μετά τον εντοπισμό δεκάδων πτωμάτων σε μαζικούς τάφους στο δάσος Σακαχόλα, κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Μαλίντι.

Κενυάτες ερευνητές ξέθαψαν σήμερα δέκα ακόμη πτώματα από μαζικούς τάφους που συνδέονται με μια αίρεση, μέλη της οποίας νήστεψαν μέχρι θανάτου θεωρώντας ότι έτσι θα πάνε στον παράδεισο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 83, είπε ένας δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται επιτόπου.

Στα δέκα πτώματα που ανακαλύφθηκαν σήμερα περιλαμβάνονται και τριών παιδιών. Άνδρες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ντυμένοι με λευκές ολόσωμες φόρμες ξέθαψαν τα λείψανα των θυμάτων από αυτοσχέδιους τάφους, ενώ βρήκαν και δύο αποστεωμένους επιζώντες, σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο.

Οι σοροί ανήκαν σε μέλη της Διεθνούς Εκκλησίας της Χαρμόσυνης Είδησης, υπό τον Πολ Μακένζι Νθένγκε, ο οποίος καλούσε τους πιστούς να πεθάνουν από πείνα για να συναντήσουν τον Ιησού.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν περισσότερα θύματα», είπε χθες στους δημοσιογράφους ο επιθεωρητής της αστυνομίας Τζάφετ Κουμ.

Εκφράζονται φόβοι ότι κάποιοι πιστοί της αίρεσης πιθανόν να κρύβονται ακόμη στο δάσος και αν δεν βρεθούν σύντομα κινδυνεύουν να πεθάνουν.

Bodies of the 58 followers of the Good News International Church in Kenya were exhumed from forests near the church belonging to pastor Paul Makenzie Nthenge, who is in custody and awaiting court appearance pic.twitter.com/V5AJOZdMyM

Ο Χουσέιν Χαλίντ, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Haki Africa, ο άνθρωπος που έδωσε την πληροφορία στην αστυνομία για την αίρεση, κάλεσε τις αρχές να στείλουν περισσότερους διασώστες για να ψάξουν την δασώδη περιοχή έκτασης 800 στρεμμάτων για τυχόν επιζώντες.

«Κάθε ημέρα που περνάει υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πεθαίνουν και άλλοι άνθρωποι», είπε ο ίδιος στο AFP.

Ποιός είναι ο αρχηγός της αίρεσης, ο «υπηρέτης του Θεού» Πολ Μακένζι Νθένγκε



Καθώς οι κενυατικές αρχές προσπαθούν να ανακαλύψουν τις πραγματικές διαστάσεις της αποκαλούμενης «σφαγής της Σακαχόλα» - από την ονομασία του δάσους όπου βρέθηκαν τα δεκάδες πτώματα- εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το πως η αίρεση μπορούσε να λειτουργεί χωρίς να γίνεται αντιληπτή παρότι ο αρχηγός της είχε απασχολήσει την αστυνομία πριν από έξι χρόνια.

Στον ιστότοπο της οργάνωσής του αναφέρεται ότι η εκκλησία «ιδρύθηκε στις 17 Αυγούστου 2003 από τον υπηρέτη του Θεού Π.Ν. Μακένζι». Αφού ίδρυσε παραρτήματα σε πολλές περιοχές της Κένυας, η Διεθνής Εκκλησία της Χαρμόσυνης Είδησης υπολογίζεται ότι έχει περισσότερα από 3.000 μέλη – τα 1.000 από αυτά στην παραλιακή πόλη Μαλίντι.

Ο Πολ Μακένζι Νθένγκε είναι ένας πρώην οδηγός ταξί που το 2003 αυτοανακηρύχθηκε «πάστορας» και τα ακραία κηρύγματά του οδήγησαν δύο φορές στη σύλληψή του τα τελευταία χρόνια.

Η αστυνομία, σε μια ανακοίνωσή της στις 14 Απριλίου, ανέφερε αρχικά ότι οι τοπικές αρχές επενέβησαν αφού πληροφορήθηκαν ότι «αθώοι πολίτες πέθαναν από την πείνα πιστεύοντας ότι θα συναντούσαν τον Ιησού, αφού υπέστησαν πλύση εγκεφάλου». Το ίδιο βράδυ ο Πολ Μακένζι Νθένγκε, γνωρίζοντας ότι καταζητείται, παραδόθηκε στην αστυνομία. Έκτοτε κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στις 2 Μαΐου.

Ο ίδιος, σε συνέντευξή του σε τοπικά μέσα μετά την ανακάλυψη των μαζικών τάφων, εμφανίστηκε ικανοποιημένος και ευχαριστημένος με τον εαυτό του και μάλιστα , ξεσπούσε σε γέλια όταν έκανε ισχυρισμούς για σύγκρουση μεταξύ νόμου και πίστης.

THEURI: In an interview that followed the discovery of the Shakahola graves, Mr Mackenzi, appearing happy with himself, intermittently burst into a guttural laugh when he made claims about a crash between law and faith



https://t.co/eFIeA6jFo5