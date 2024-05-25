Η Κίνα ολοκλήρωσε δύο ημέρες στρατιωτικών ασκήσεων γύρω από την Ταϊβάν, με το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι να δίνει σήμερα λεπτομέρειες για τον αριθμό των κινεζικών πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων που συμμετείχαν σε αυτές.

Το κανάλι του στρατού στην κινεζική κρατική τηλεόραση μετέδωσε αργά χθες ότι τα στρατιωτικά γυμνάσια ολοκληρώθηκαν. Η επίσημη εφημερίδα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού ανέφερε ότι διήρκησαν δύο ημέρες, από την Πέμπτη έως την Παρασκευή, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί.

Η Κίνα, που θεωρεί την Ταϊβάν δικό της έδαφος, πραγματοποίησε τις ασκήσεις «Κοινό Ξίφος-2024Α» τρεις ημέρες μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου Λάι Τσινγκ-τε, τον οποίο το Πεκίνο χαρακτηρίζει «αυτονομιστή». Το Πεκίνο δήλωσε ότι οι ασκήσεις ήταν «τιμωρία» για την ομιλία ορκωμοσίας του Λάι τη Δευτέρα, κατά την οποία δήλωσε ότι οι δύο πλευρές στο Στενό της Ταϊβάν δεν είναι η μία κατώτερη της άλλης, κάτι που η Κίνα θεώρησε ως δήλωση ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές χώρες. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, που απλά εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949, στις οποίες επικράτησαν οι κομμουνιστές του Μάο Τσετούγκ επί των εθνικιστών.

Ο Λάι έχει κατ’ επανάληψη προσφερθεί να έχει συνομιλίες με την Κίνα αλλά η κίνησή του έχει απορριφθεί. Δηλώνει ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του και απορρίπτει τις διεκδικήσεις του Πεκίνου περί κυριαρχίας.

Χθες, 46 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη διέσχισαν τη μέση γραμμή στο Στενό της Ταϊβάν, το ανεπίσημο σύνορο μεταξύ των δύο πλευρών, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ταϊβανέζικο υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντοπίστηκαν συνολικά 62 κινεζικά πολεμικά αεροσκάφη και 27 πολεμικά πλοία. Τα αεροσκάφη πέταξαν στο Στενό καθώς και στο Κανάλι Μπάσι, που διαχωρίζει την Ταϊβάν από τις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το υπουργείο.

Οι προηγούμενες ασκήσεις ευρείας κλίμακας της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν διεξήχθησαν τον Αύγουστο του 2023, εν είδει «αυστηρής προειδοποίησης» του Πεκίνου για την επίσκεψη του Λάι, τότε αντιπροέδρου, στις ΗΠΑ. Πριν από αυτές, το Πεκίνο είχε προχωρήσει σε γυμνάσια ιστορικού μεγέθους τον Αύγουστο του 2022, αντιδρώντας στην επίσκεψη που είχε κάνει τότε στην Ταϊπέι η Νάνσι Πελόζι, τότε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

